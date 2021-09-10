Koronavirüs Biden Sabrımız tükeniyor dedi ve son noktayı koydu 80 milyon çalışana aşı zorunluluğu geldi
DÜNYA

Biden 'Sabrımız tükeniyor!' dedi ve son noktayı koydu: 80 milyon çalışana aşı zorunluluğu geldi

Alınan tüm önlemlere ve devam eden aşılama kampanyalarına rağmen ortaya çıkan bulaşıcı varyantlar koronavirüs salgınıyla mücadele hızımızı düşürdü. Aşı karşıtlığı ve bu grupların yaptığı karalama kampanyaları da aşılama hızını kesmeye başladı. Vaka ve ölüm sayılarında büyük artışların görüldüğü ABD'de ise Başkan Joe Biden tartışmaları sonlandıracak açıklamayı yaptı, federal çalışanların aşı olmasını zorunlu tutan kararnameyi imzalayacağı açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Biden Sabrımız tükeniyor! dedi ve son noktayı koydu: 80 milyon çalışana aşı zorunluluğu geldi
Joe Biden

Son haftalarda günde 140 bin corona virüs vakası ve bini geçen vefatın görülmesi ABD'yi pandemiyle mücadelede yeni önlemler almaya itti. Altı aşamalı salgınla mücadele planının ayaklarından biri olarak alınacak yeni önleme göre, federal çalışanlara aşı olmanın zorunlu tutulacağı bildirildi. Her hafta binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği Delta Varyantının tehdit ettiği ekonominin bu sayede toparlanmasının amaçlandığı aktarıldı.

  • Medikal ya da dini nedenlerle aşı olmak istemeyenler için izlenecek yöntem ise henüz açıklanmadı.

Bugün imzalanacak

Başkan Biden’in okulların açık tutulması için atılacak adımlar, daha fazla aşılama ve testlerin artırılmasına dair bugün Beyaz Saray’da açıklama yapması beklenirken, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki “Temel hedefimiz, Covid konusunda sıradaki adımın ne olduğuna dair halkı bilgilendirmek” yorumunu yaptı.

Aşı zorunluluğunun yer aldığı kararnamennin Başkan Joe Biden tarafından bugün imzalanması bekleniyor.

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