Koronavirüs Biden yönetimi yurt dışı uçuşlar için aşı zorunluluğu getirmeyi görüşüyor
DÜNYA

Biden yönetimi yurt dışı uçuşlar için aşı zorunluluğu getirmeyi görüşüyor

ABD basını, Başkan Joe Biden yönetiminin uluslararası yolculara uçağa biniş öncesinde koronavirüs aşısını zorunlu hale getirmeyi görüştüğünü yazdı. Haberde, iç hatlar uçuşları için de aşı zorunluluğunun gündemde olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Biden yönetimi yurt dışı uçuşlar için aşı zorunluluğu getirmeyi görüşüyor
Koronavirüs aşısı (Arşiv)

Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimindeki bazı görevliler halihazırda birçok ülkenin uluslararası uçuşlar için aşı zorunluluğu getirdiğine işaret ederek, ABD'nin de aynısını yapması gerektiğini belirtti.

'Her uçağa binişte aşı olmak mantıksız'

Ancak bazı Beyaz Saray yetkilileri ise kişilerin bir kez aşı olmasının uçuşlar için yeterli olması gerektiğini, herkesin her uçağa binişinde aşı olmasının mantıklı olmadığını savundu.

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Söz konusu aşı planlarının hala tartışılmaya devam ettiğini belirten kaynaklar, iç hatlar uçuşları için de aşı zorunluluğunun gündemde olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci de dün katıldığı bir televizyon yayınında aşı zorunluluğu konularının masada olduğunu dile getirdi.

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Biden'ın çalışanlara aşı zorunluluğu getirmesi tepkilere yol açmıştı.

Biden'ın, 9 Eylül'de çalışanlar için aşı zorunluluğunu yaklaşık 100 milyon kişiyi kapsayacak şekilde genişletmesi, Cumhuriyetçi kesimde sert tepkiye neden olmuştu.

Söz konusu zorunluluğu anayasaya aykırı bulan birçok Temsilciler Meclisi üyesi ve Senatör Biden'ı "otokrat" ve "diktatör" olarak nitelendirmişti.

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