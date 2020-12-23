Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi
TÜRKİYE

Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Bugün saat 17.00'de yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın tıoplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın tıoplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi.

24 Aralık Perşembe günü saat 17:00’de gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulunun ardından saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de toplanacak
KORONAVİRÜS
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de toplanacak

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