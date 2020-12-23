Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi.
24 Aralık Perşembe günü saat 17:00’de gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulunun ardından saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi.
24 Aralık Perşembe günü saat 17:00’de gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulunun ardından saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
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