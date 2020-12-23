Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Spor

Andrea Bertolacci Fatih Karagümrük’te

İkinci yarı için kadrosunu güçlendiren Karagümrük, Fabio Borini ve Emre Çolak’ın ardından bir başka İtalyan oyuncu Andrea Bertolacci’yi de kadrosuna kattı. Dün İstanbul’a gelen 30 yaşındaki futbolcu, bugün imza atarak 2022’ye kadar Karagümrük forması giyecek.