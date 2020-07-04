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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tezer 60 yaş üstü düğüne gitmesin
TÜRKİYE

Düğünlerde koronavirüs nedeniyle alınması gereken önlemler: 60 yaş üstü düğüne gitmesin

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: 60 yaş üstü düğüne gitmesin

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, 60 yaş üstündekilerin düğünlere gitmemesini isteyerek, "Bizim istediğimiz sadece 60 yaş üstü değil, altta yatan hastalığı olan risk grubundaki kişilerin de hiç gitmemesi, eğer bu mümkün değilse gidip bütün şartları sağlayıp, maskesini takarak, en kısa sürede görüp oradan ayrılması gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
60 yaş üstü vatandaşın düğüne gitmemesi uyarısı yapıldı.
60 yaş üstü vatandaşın düğüne gitmemesi uyarısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, taziyelerde, düğün ve asker uğurlama törenlerinde salgının yayılmasını önleyecek kuralların ihlal edildiğini belirtti.

  • Prof. Dr. Tezer, "Kalabalık olmaması gerekiyor taziye yerlerinin, nişan düğün törenlerinin, kısa süreli olması gerekiyor, yani insanların orada kalkıp halay çekmemesi, oynamaması gerekiyor. Onun dışında askere uğurlama törenlerine bir düzenleme getirilmesi gerekiyor. Çünkü görüyoruz, havaya asker atma, halay çekmeler, yakın temasın maskesiz bir şekilde sağlandığını hepimiz medyadan yakinen takip ettik. Yine dolmuşlardaki ya da toplu taşıma araçlarındaki kalabalıklar, burada tabii ki dolmuş şoförüne ya da toplu taşıma aracını kullanan kişiye büyük görevler düşüyor; ama vatandaşımıza da büyük görevler düşüyor" diye konuştu.

DHA
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer açıklama yaptı.

'60 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERİN DÜĞÜNLERE GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ'

  • Normalleşme takvimi kapsamında düğün salonlarının 1 Temmuz’da açıldığını hatırlatan Prof. Dr. Tezer, özellikle 60 yaş üstündekilerin düğünlere gitmemesini tavsiye ederek "Sadece 60 yaş değil, kronik hastalığı, altta yatan hastalığı olan kişilerin de katılmaması gerekiyor.

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Biz onları uzun zaman biliyorsunuz evde sakladık, korumaya çalıştık, temaslarını kesmeye çalıştık. Bütün gayretimiz onlara enfeksiyonun bulaşmaması yönündeydi. Neden? Sayın Sağlık Bakanı da açıkladı, rakamlar ölümlerin yoğun bakımda daha çok yaşlı grupta olduğunu bize gösteriyor. O yüzden bu grubun gitmemesi, eğer mümkün değilse de gidip bütün şartları sağlayıp maskesini takarak, en kısa sürede görüp oradan ayrılması gerekiyor. Ama bizim tabii ki gönlümüzden geçen istediğimiz sadece 60 yaş üstü değil, altta yatan hastalığı olan risk grubundaki kişilerin hiç gitmemesi" uyarısını yaptı.

Bartın'daki köy düğününde sosyal mesafe unutuldu
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Koronavirüs nedeniyle bir süredir yapılamayan düğünler, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle belirlenen kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'dan itibaren tekrar başladı.
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Bartın’ın bir köyünde dün akşam açık alanda yapılan düğün, sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı.
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Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı düğünde, gelin ile damadın dışındakilerin de dans ettiği ve oyun havalarıyla yakın mesafede oynadığı görüldü.
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Köy düğününde sosyal mesafe unutuldu
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Köy düğününde sosyal mesafe unutuldu
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Bartın'daki köy düğününde sosyal mesafe unutuldu
Bartın'da köyde açık alanda yapılan düğünde, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Meydanda toplu halde dans edilip, oyunlar oynandı.


OKULLARIN AÇILMASI İÇİN TEHLİKE SİNYALİ NEDİR?

  • Prof. Dr. Tezer, günlük vaka sayılarındaki artışın okulların açılma tarihini geciktirebilecek bir tehdit oluşturup oluşturmadığına ilişkin, "Kurallara dikkat edersek bir sıkıntı olmaz, ama rakamlar artarsa, sürekli dalgalanma gösterirse tabii ki bunlar değerlendirilecek, oturup tekrar tartışılacak. Yani önümüzdeki günler bunu bize gösterecek. Rakamların azalmayarak 5 gün boyunca üst üste hızlı bir şekilde rakamların artması bizim için tehlike sinyali. Rakamların nereye doğru gideceği açısından önümüzdeki 15 gün bizim için çok önemli.

Tedbirler kademeli olarak gevşetiliyor: İşte 1 Temmuz normalleşme takvimine göre açılacak yerler
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Tedbirler kademeli olarak gevşetiliyor: İşte 1 Temmuz normalleşme takvimine göre açılacak yerler

Düğünler açıldı, sınavlar, üniversite sınavları yapıldı en son, onların etkisini 10 gün sonra göreceğiz. Rakamlar artıyor mu? Önümüzdeki Perşembe-Cuma bize bir fikir verecek. Belki kısıtlamalar gelecek. 'Düğünlere şu kadar kişi gidebilir' diyeceğiz. Belki askere uğurlama törenlerine bir kısıtlama gelecek. Burada kolluk kuvvetlerine iş düşüyor, denetim çok önemli. Denetimler daha sık olmalı, özellikle toplu taşıma araçlarında, asker uğurlama yerlerinde" ifadelerini kullandı.

Düğün salonlarının açılmasına sayılı günler kaldı: Halaysız düğün olur mu?
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Düğün salonlarının açılmasına sayılı günler kaldı: Halaysız düğün olur mu?
Mutlu yuva hayali kuran binlerce çiftin merakla beklediği düğün salonlarının açılmasına sayılı günler kaldı. Fakat düğünlerin olmazsa olmazı kol kola çekilen halaylar, takı merasimleri, toplu fotoğraf çekimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında mümkün gözükmüyor. Tedbirler kapsamında düğünlerin nasıl olacağını gelin birlikte inceleyelim.


'BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ DERSEK, SALGININ KONTROLÜ ZOR'

Prof. Dr. Tezer, kurullara uyulması halinde rakamların ineceğini düşündüğünü belirterek, "Ben o kadar karamsar değilim. Bizim kendimizi depresyona sokacak, motivasyonumuzu bozacak, mutsuzluğa kaptıracak rakamlar değil bunlar. Daha önce daha yüksek rakamlar olmuştu, aşağıya indik gerekli kurallara uyarak.

Ancak 'bir geceden bir şey olmaz' ya da 'bir törenden, uğurlamadan' deyip gidersek o 1 kişi 50 kişiyi enfekte edebiliyor. Bu domino taşı gibi etkisini gösteriyor ve salgını kontrol altına almanız güçleşiyor. Bu sadece Türkiye’de değil, dünyada da örnekleri var. Biz salgını kontrol altına aldık artık rahatız diyebilmemiz için, maskelerimizi çıkarabilmemiz için daha çok yolumuz var" diye konuştu.

Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor: Alt geçidi trafiğe kapatıp havaya ateş açtılar
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Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor: Alt geçidi trafiğe kapatıp havaya ateş açtılar
Antalya'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'de bir alt geçitte trafiği durdurdu. Asker adayı aracın üstündeki camdan çıkarken, arkadaşları ise araçlarından indi. Duran araçlar arasında yürüyen iki kişi ise bellerinden çıkardıkları silahlar ile tünel içinde havaya ateş etmeye başladı. Bir süre sonra araçlarına binen arkadaş grubu, araç kornalarına basarak yollarına devam etti.


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