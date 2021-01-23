Koronavirüs Bill Gates koronavirüs aşısı yaptırdı
DÜNYA

Bill Gates koronavirüs aşısı yaptırdı

Bill Gates koronavirüs aşısı yaptırdı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, yeni tip koronavirüse karşı aşı oldu. Gates, ''65 yaşında olmanın faydalarından biri de Covid-19 aşısına uygun olmam. Bu hafta ilk dozumu aldım ve harika hissediyorum. Bizi bu noktaya getiren tüm bilim adamlarına, deneme katılımcılarına, düzenleyicilere ve önde gelen sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Bill Gates
Bill Gates

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırdığını duyurdu. Sosyal medya platformu Twitter’dan paylaşım yapan Microsoft’un kurucu ortağı Gates, "65 yaşında olmanın faydalarından biri de Covid-19 aşısına uygun olmam. Bu hafta ilk dozumu aldım ve harika hissediyorum. Bizi bu noktaya getiren tüm bilim adamlarına, deneme katılımcılarına, düzenleyicilere ve önde gelen sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Bill Gates ayrıca aşı olduğu anın fotoğrafını paylaştı.

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