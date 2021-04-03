​BioNTech aşılaması başladı: Randevusu olan hastaneye koştu

Kovid-19’la mücadele kapsamında şu ana kadar 2,8 milyon doz temin edilen BioNTech aşısının birinci dozlarının uygulanmasına dün itibarıyla Türkiye genelinde başlandı. Uygulamalar, aşılama çalışmaları kapsamında Sinovac ve BioNTech firmaları tarafından üretilen aşıların ikisinin de bulunduğu hastanelerden randevu alan vatandaşların tercihleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen vatandaşlara, BioNTech firması tarafından üretilen aşının birinci dozu uygulandı. Aşı uygulamasının ardından sağlık personelinin gözetiminde bir süre bekletilen vatandaşlarda herhangi bir yan etki oluşmadı.

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SAYI RANDEVUYA GÖRE BELİRLENİYOR

Aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Aşımızın randevuları şu an 3 günlük açıldı ama ilave açılmaya devam edecek. İnsanlar ‘Randevu bulamıyorum’ diye endişe etmesinler, o randevular açılacak. Amacımız alınan randevu kadar aşıyı sahaya sürüp o ısı derecelerine dikkat etmek, özellikle israfını engellemek. Bu anlamda da vatandaşlarımız randevusuna uyum gösterip gelirse bizim de o aşıları hesapladığımız dozlarında yapmamıza yardımcı olurlar” dedi.