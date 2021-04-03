Koronavirüs BioNTech aşılaması başladı Randevusu olan hastaneye koştu
TÜRKİYE

​BioNTech aşılaması başladı: Randevusu olan hastaneye koştu

BioNTech aşılaması başladı: Randevusu olan hastaneye koştu

Koronavirüse karşı aşılamada önde gelen ülkelerden olan Türkiye’de Sinovac aşısının ardından BioNTech aşısının da uygulanmasına başlandı. Randevusu olanlara aşıları yapıldı. Halk Sağlığı Laboratuvarları’nda -70 derecede saklanan aşılar, günlük randevu sayısına göre özel taşıma aküleriyle soğuk zincir kırılmadan aşı merkezlerine götürülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​BioNTech aşılaması başladı: Randevusu olan hastaneye koştu
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19’la mücadele kapsamında şu ana kadar 2,8 milyon doz temin edilen BioNTech aşısının birinci dozlarının uygulanmasına dün itibarıyla Türkiye genelinde başlandı. Uygulamalar, aşılama çalışmaları kapsamında Sinovac ve BioNTech firmaları tarafından üretilen aşıların ikisinin de bulunduğu hastanelerden randevu alan vatandaşların tercihleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen vatandaşlara, BioNTech firması tarafından üretilen aşının birinci dozu uygulandı. Aşı uygulamasının ardından sağlık personelinin gözetiminde bir süre bekletilen vatandaşlarda herhangi bir yan etki oluşmadı.

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  • Aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Aşımızın randevuları şu an 3 günlük açıldı ama ilave açılmaya devam edecek. İnsanlar ‘Randevu bulamıyorum’ diye endişe etmesinler, o randevular açılacak. Amacımız alınan randevu kadar aşıyı sahaya sürüp o ısı derecelerine dikkat etmek, özellikle israfını engellemek. Bu anlamda da vatandaşlarımız randevusuna uyum gösterip gelirse bizim de o aşıları hesapladığımız dozlarında yapmamıza yardımcı olurlar” dedi.

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