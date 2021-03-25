Koronavirüs Biontech aşıları geldi
TÜRKİYE

​Biontech aşıları geldi

Biontech aşıları geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1.4 milyon doz Biontech aşısının Türkiye’ye ulaştığını müjdeledi. Bakan Koca, aşının önümüzdeki hafta testler bittikten sonra sırası gelen vatandaşlara uygulanacağını kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Biontech aşıları geldi
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır olarak ulaştığını bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından Biontech aşısı hakkında açıklama yaptı. Koca, Biontech aşısının geçen hafta 5 bin 800 doz test edilmek üzere Türkiye’ye ulaştığını bildirdi.

  • Bakan Koca, dün ise yaklaşık 750 bin doz aşısının teslim alındığını ve testler klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısının geldiğini açıkladı. Koca aşının güvenlik testlerinin yapıldığını ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlara uygulanacağını belirtti.

Bakan Koca, “Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1,4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak” ifadelerini kullandı.

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