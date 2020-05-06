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Koronavirüs BioNTech ile Pfizer, koronavirüs aşısı için ABDde testlere başladı
BİLİMSEL GELİŞMELER

BioNTech ile Pfizer, koronavirüs aşısı için ABD'de testlere başladı

Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, Amerikan Pfizer ilaç şirketi ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayını ABD'de insanlar üzerinde test etmeye başladı. Potansiyel aşı ABD'de ilk aşamada 18-55 yaşları ile 65-85 yaşları olmak üzere iki kategoride 360 sağlıklı insana uygulanacak.

Haber Merkezi AA
ABD'de koronavirüs aşısı için deneyler başladı.
ABD'de koronavirüs aşısı için deneyler başladı.

Pfizer'den yapılan açıklamada, "BNT162" adlı potansiyel aşının klinik denemelerinin Almanya'nın ardından ABD'de insanlar üzerinde test edilmeye başladığı duyuruldu.

"Aşama 1/2" olarak tanımlanan testlerde aşı adayının bağışıklık sağlayıcılığı, devam eden çalışmalarda kullanılan 4 "mesajcı RNA" için uygun dozajın tespit edileceği belirtilen açıklamada, aşıların Maryland ve New York Üniversitelerinin tıp fakültelerindeki deneklere uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'de ilk aşamada 18-55 yaşları ile 65-85 yaşları olmak üzere iki kategoride 360 sağlıklı insana uygulanacağı ifade edildi.

  • Testlerin 18-55 yaşlarındaki deneklerde etkili ve güvenli olduğu tespit edilmesi halinde 65-85 yaşlarındaki deneklere uygulanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, denemelerde aşının güvenli ve etkili olduğunun anlaşılması halinde ise yıl sonuna kadar ABD’de geniş ölçekli dağıtımına başlanacağı vurgulandı.

Açıklamada, yapılan testlerin, Almanya'da devam etmekte olan testlerin devamı olduğu kaydedildi.

Almanya'nın aşı ve ilaçlara onay vermede yetkili Paul-Ehrlich Enstitüsü, 22 Nisan'da BionTech'e potansiyel aşının testi için onay vermişti.

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Almanya'nın Mainz kentinde 2008’de kurulan BioNTech şirketi, kanser de dahil olmak üzere bazı hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyor. BioNTech, Ekim 2019'da hisselerini ABD’de Nasdaq borsasında halka arz etmiş, 150 milyon dolar yatırım toplamıştı.

Amerikan ilaç devi Pfizer, geçen ay, BioNTech'i Kovid-19'a karşı aşı geliştirilmek üzere potansiyel bir ortak olarak gördüğünü açıklamıştı.

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