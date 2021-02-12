Koronavirüs BioNTech/Pfizer ABDye 100 milyon doz Kovid-19 aşısı daha verecek
DÜNYA

BioNTech/Pfizer ABD'ye 100 milyon doz Kovid-19 aşısı daha verecek

BioNTech/Pfizer ABD'ye 100 milyon doz Kovid-19 aşısı daha verecek

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından ABD hükümetinin ilave 100 milyon doz satın aldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, ABD'ye daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 200 milyon dozun üzerine 100 milyon doz aşı daha tedarik edileceği bildirildi. Böylece, şirketler ABD’ye 300 milyon doz aşı sağlamış olacak.

ABD hükümeti, yeni parti için 1,95 milyar dolar ödeyecek.

Öte yandan, ABD yönetimi son anlaşmalarla toplamda 600 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı garanti altına almış oldu. Böylece yaklaşık 300 milyonluk nüfusun ikişer doz Kovid-19 aşısı vurulmasına yetecek kadar aşı ülkeye tedarik edilecek.

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