BioNTech/Pfizer'den AB'ye 75 milyon ilave aşı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, AB aşı stratejisine ilişkin paylaşımda bulundu.

Toplam 600 milyon doz

Avrupalılara Kovid-19 aşısı sağlamak için ilaç şirketleri ile yoğun biçimde çalıştıklarını belirten Von der Leyen, "BioNTech/Pfizer, yılın ikinci çeyreğinde 75 milyon ilave doz sağlayacak ve 2021'de 600 milyon doz teslim edecek" ifadesini kullandı.

KORONAVİRÜS AB BioNTech ile Pfizer aşılarından 300 milyon doz daha alacak

AB'nin opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

AB, mevcut aşılama stratejisi çerçevesinde 450 milyon nüfuslu birlik içindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'ini 1 Haziran'a kadar aşılamayı hedefliyordu ancak aşı üreticilerinin son haftalarda tedarikte kesinti yapacağını açıklamasıyla bu hedefin yakalanma ihtimali düşmüştü.