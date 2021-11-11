​Biontech’te 3. doz herkese açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’la mücadelede mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri kişilerin hatırlatma dozunu bugünden itibaren istedikleri aşı türünden olabileceğini bildirdi. Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun risk grubundaki vatandaşların durumu, salgının seyri ve aşı programı gündemi ile toplandığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koca, aşıların koruyucu özelliğini en çok 3 ila 6 ay arasında gösterdiğine dikkati çekerek, “Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün (dün) yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından (Bugünden) itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir” ifadelerini kullandı. Koca, ayrıca vatandaşları Turkovac aşısı için gönüllü olmaya çağırdı.

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