Koronavirüs Biontechte 3 doz herkese açıldı
TÜRKİYE

Biontech’te 3. doz herkese açıldı

Biontech aşısının 2. dozunu yaptırmasının üzerinden en az 6 ay geçen bütün vatandaşlar, bugünden itibaren 3. doz aşısını olabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozunun istenilen aşı türünden seçilebileceğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Biontech’te 3. doz herkese açıldı
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’la mücadelede mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri kişilerin hatırlatma dozunu bugünden itibaren istedikleri aşı türünden olabileceğini bildirdi. Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun risk grubundaki vatandaşların durumu, salgının seyri ve aşı programı gündemi ile toplandığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koca, aşıların koruyucu özelliğini en çok 3 ila 6 ay arasında gösterdiğine dikkati çekerek, “Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün (dün) yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından (Bugünden) itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir” ifadelerini kullandı. Koca, ayrıca vatandaşları Turkovac aşısı için gönüllü olmaya çağırdı.

Türkiye'nin 10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca 'Büyük sonuçlara yol açacak' deyip uyardı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca 'Büyük sonuçlara yol açacak' deyip uyardı

ABD'li bilim insanları araştırdı: Biontech aşısı ne kadar etkili?
KORONAVİRÜS
ABD'li bilim insanları araştırdı: Biontech aşısı ne kadar etkili?
Hindistan köpüğe bulandı

Hindistan köpüğe bulandı

Nehre giren binlerce kişi kirli suda yıkandı.
Hastanenin 30 yıllık skandalı ortaya çıktı

Hastanenin 30 yıllık
skandalı ortaya çıktı

​Tuvalet suyunu içme suyu olarak kullanmışlar.
Mustafa Destici: Dönemin Cumhurbaşkanlığı bize Yazıcıoğlunun helikopterinin uçaklar tarafından düşürüldüğünü söyledi

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.