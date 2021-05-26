Koronavirüs BioNTechte sevkiyat başladı
TÜRKİYE

BioNTech'te sevkiyat başladı

Anlaşması yapılan 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara'ya indi. Aşılar özel soğutucu TIR'larla, Sağlık Bakanlığı Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BioNTechte sevkiyat başladı
BioNTech aşıları Ankara'ya geldi.

Türkiye'ye yeni bir aşı sevkiyatı gerçekleştirildi. Anlaşması yapılan 120 milyon doz Biontech aşılarının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havaalanına iniş yaptı.

Aşılar özel soğutucu tırlarla, Sağlık Bakanlığı Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi.

TÜRKİYE'YE 120 MİLYON DOZ PFİZER/BİONTECH AŞI TESLİM EDİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı bitiminde BioNTech kurucu ortağı Prof Uğur Şahin ile ortak bir açıklama yaparak Türkiye ile Pfizer/BioNtech arasında toplam 120 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Şahin haziran ayını sonuna kadar 30 milyon, eylül ayı sonuna kadar da 90 milyon olmak üzere toplamda 120 milyon doz aşı üreterek Türkiye'ye teslim edeceklerini belirtmişti.

Koca da 15 Haziran itibarıyla 30 milyonluk dozun yarısının gün be gün ne zaman teslim edileceğinin planlandığını söylemişti.

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