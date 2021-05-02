Bir milyar doz limiti geçildi

ÇİN ABD’Yİ GEÇTİ

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği “ourworldindata.org” sitesine göre Çin, 253 milyon 460 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke oldu. Onu 240 milyon 160 bin ile ABD, 154 milyon 989 bin ile Hindistan, 48 milyon 140 bin ile İngiltere, 41 milyon 990 bin ile Brezilya, 28 milyon 770 bin ile Almanya ve 22 milyon 874 bin ile Türkiye izledi.

TÜRKİYE 7. SIRADA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de bugüne kadar 22 milyon 874 bin 102 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünya ülkeleri arasında 7. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 26,76 oldu. 13 milyon 740 bin 100 kişiye ilk doz, 9 milyon 134 bin 2 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

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KUZEY-GÜNEY UÇURUMU

Aşıların kıtalara göre dağılımında, Asya 520 milyon 940 bin aşı ile ilk sırada yer alırken onu 273 milyon 130 bin ile Kuzey Amerika ve 221 milyon 220 bin ile Avrupa izledi. Güney Yarım Küre’de yer alan kıta ve bölgeler ise kuzeydekilerin gerisinde kaldı. Güney Amerika’da 74 milyon 600 bin, Afrika’da 17 milyon 680 bin, Okyanusya’da 2 milyon 410 bin doz aşı yapıldı.

DSÖ’den Moderna’ya onay

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama programları devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü’nden bir aşıya daha acil kullanım onayı geldi. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna’nın geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verildiği duyurularak, “Amaç ilaçların, aşıların ve tanı araçlarının acil durumla mücadele amacıyla mümkün olduğunca hızlı bir şekilde erişilebilir hale gelmesi.” ifadeleri kullanıldı. Moderna, bu hafta 2022’de üretim kapasitesini 3 milyar doza çıkarmayı hedeflediğini duyurmuştu. DSÖ Aşı Uzmanları Stratejik Tavsiye Kurulu (SAGE), ocak ayında Moderna aşısının kullanımını 18 yaş ve üstündeki kişiler için önermişti.

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Bir yerine 5 doz vuruldu

Almanya’da bir kişiye yanlışlıkla bir doz yerine beş doz koronavirüs aşısı yapıldı. Olay, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin başkenti Schwerin’deki aşılama merkezinde yaşandı. Schwerins Volkszeitung adlı gazetede yer alan habere göre, merkezde bir kişiye normalde yapılması gerekenden 5 kat fazla doz içeren aşı yapıldı. Yapılan hatanın fark edilmesi üzerine söz konusu kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu, müşahade amacıyla hastanede tutulduğunu açıkladı. BioNTech/Pfizer ortaklığında geliştirilen ve özel saklama koşullarında korunan aşının muhafaza edildiği şişelerde 5 dozluk aşı bulunuyor. Aşı yapılırken her bir doz aşı sulandırılarak seyreltiliyor.

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