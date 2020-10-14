Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Bir saat içinde korona testiniz çıkıyor
TÜRKİYE

Bir saat içinde korona testiniz çıkıyor

Bursa'da VM Medical Park Bursa Hastanesinde başlatılan PCR testi ile 1 saat gibi kısa bir sürede korona testi sonucuna ulaşılabiliyor.

Haber Merkezi İHA
Bir saatte korona olup olmadığınızı öğrenmeniz mümkün.
Bir saatte korona olup olmadığınızı öğrenmeniz mümkün.

Türkiye’nin dört bir yanında Sağlık Bakanlığı haricinde özel sağlık kurumları da korona testi yapıyor. Bu durum vatandaşın zaman kazanmasını sağlarken, bu testlerin bir yerde toplanması ve yaklaşık 2 gün sonra sonuçlarının verilmesi sonuç bekleyenleri tedirgin ediyordu. VM Medical Park Bursa Hastanesinde başlatılan PCR testi ile 1 saat gibi kısa bir sürede korona testi sonucuna ulaşılabiliyor. Hastane dışında alınan numuneler, laboratuvarda tahlil edilip, vatandaşa sonuç hemen bildiriliyor.

Bir saatte korona olup olmadığınızı öğrenmeniz mümkün.
  • Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Saylık, “Özellikle hastanemizde hızlı sonuç verdiğimiz sistemi kurduk. PCR testi ve sonuçları daha önce belli merkezlerde yapılıyordu. 2 veya 3 gün gibi bir sürece geçtiği için zaman kaybına sebep oluyordu. Artık kendi hastanemizde PCR test sistemini kurduk. Bu hastalarımızın konforunu da sağlamış oldu. Ayıca iş yükü kaybının da önüne geçilmiş oldu. Çünkü test sonucu için insanların 2 gün kendini evde izole etmesi gerekiyordu” dedi.

Bir saatte korona olup olmadığınızı öğrenmeniz mümkün.

Hastane olarak farklı bir özelliklerinin daha olduğunu dile getiren Saylık, “Hastanemizin giriş kapısında oluşturduğumuz alanda numuneleri alıyoruz. Hastalarımızı içeri sokmadan bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Bazı hastalarımız haklı olarak hastane içerisine girmek istemiyordu. Biz de bunu göz önünde bulundurduk. Acil kapımızın önünde aldığımız numunelerle hastaya 1 saat içerisinde tahlil neticelerini verebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Bir firma koronavirüs ile ilgili çalışmalarının klinik denemelerini durdurdu
KORONAVİRÜS
Bir firma koronavirüs ile ilgili çalışmalarının klinik denemelerini durdurdu

Pandemi sonrası ülkeler buğday stoklama yarışına girdi: Çin stokların yarısını elinde bulunduruyor
DÜNYA
Pandemi sonrası ülkeler buğday stoklama yarışına girdi: Çin stokların yarısını elinde bulunduruyor

'Remdesivir' alan koronavirüs hastalarının 'plasebo' alanlara kıyasla daha hızlı iyileştiği teyit edildi
KORONAVİRÜS
'Remdesivir' alan koronavirüs hastalarının 'plasebo' alanlara kıyasla daha hızlı iyileştiği teyit edildi

Çin'de devlete ait ilaç firması koronavirüs aşısı rezervasyonlarına başladı
DÜNYA
Çin'de devlete ait ilaç firması koronavirüs aşısı rezervasyonlarına başladı
Abone Ol Google News
Vatandaşı böyle soyuyorlar

Vatandaşı böyle soyuyorlar

​Esenyurt'ta yankesiciler kameralara yakalandı.
Türkiyeyegeri dönüyor

Türkiye'ye
geri dönüyor

Ofis açıp vergi ödemeye başlayacak.
Kadir Şekere 12 yıl 6 ay hapis cezası

​Milyonlarca kiracı için indirim yolu açıldı.

Kaçak içki imalathanesine baskın

Kaçak içki imalathanesine baskın

7 ton etil ve metil alkolün yanı sıra kimyasallar bulundu.
9 ile sağanak uyarısı

9 ile sağanak uyarısı

​Hava sıcaklıkları dört derece birden düşecek.
73 camiyi kapattı

73 camiyi kapattı

​İslam düşmanı Macron'un yönettiği Fransa'da camiler hedef alındı.
Utanç verici

Utanç verici

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Işıklar yanıyor' paylaşımına sert tepki.
Üzgünüm

Üzgünüm

Darbe imalı paylaşımda bulunan AYM üyesi Engin Yıldırım'dan açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.