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Koronavirüs BM, koronavirüs salgınının akıl sağlığına etkileri konusunda uyardı
DÜNYA

BM, koronavirüs salgınının akıl sağlığına etkileri konusunda uyardı

BM, koronavirüs salgınının akıl sağlığına etkileri konusunda uyardı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insan sağlığını sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da etkilediğini belirterek, hükümetlere salgınla mücadelede akıl sağlığı hizmetlerini artırmaları ve finanse etmeleri çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs nedeniyle akıl sağlığımız da tehlikede.
Koronavirüs nedeniyle akıl sağlığımız da tehlikede.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yayımladığı video mesajında, yakınlarını ve işini kaybetme, karantina ve hareket kısıtlılığı ile gelecek endişesi gibi nedenlerin akıl sağlığını etkileyebileceğine dikkati çekti.

Kovid-19 salgınının stresi artırdığını ve özellikle ön saflardaki sağlık çalışanları, yaşlılar, sağlık problemleri olanlar, kriz ve savaş bölgelerinde yaşayanları daha fazla etkilediğini kaydeden Guterres, salgın kontrol altına alınsa dahi acı, endişe ve depresyonun bireyleri ve toplumları etkilemeye devam edeceğini söyledi.

Akıl sağlığı hizmetleri artırılmalı

  • ''Hükümetlere salgınla mücadelede akıl sağlığı hizmetlerini artırma ve finanse etme'' çağrısında bulunan Guterres, akıl sağlığı hizmetlerine daha fazla yatırım yapılması ve evresel sağlık sigortası kapsamına alınması gerektiğini vurguladı.

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