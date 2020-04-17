Koronavirüs Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, sağlık bakanını görevden aldı
DÜNYA

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, sağlık bakanını görevden aldı

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, sağlık bakanını görevden aldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüsle mücadelede konusunda fikir ayrılığı yaşadığı Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta’yı görevden aldı. Bolsonaro, sosyal mesafeye uymaları ve kendilerini izole etmeleri konusunda halka tavsiyede bulunan Mandetta’yı eleştirmişti.

Haber Merkezi İHA
Brezilya Sağlık Bakanı Mendetta görevden alındı.
Brezilya Sağlık Bakanı Mendetta görevden alındı.

Koronavirüs salgınını “küçük bir grip” olarak nitelendiren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgınla mücadele için halka “evde kalın” çağrısı yapan Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta’yı görevden aldı.

Mandetta Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sağlık bakanlığındaki tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, yeni atanacak sağlık bakanına da başarılar diledi.

  • Devlet Başkanı Bolsonaro ve Sağlık Bakanı Mandetta, son haftalarda salgınla mücadele için alınan tedbirler konusunda fikir ayrılıkları yaşamıştı. Bolsonaro, sosyal mesafeye uymaları ve kendilerini izole etmeleri konusunda halka tavsiyede bulunan Mandetta’yı eleştirmişti.

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Devlet Başkanı Bolsonaro, salgına karşı onaylanmamış tedavilerin uygulanması yönünde açıklama yaparken Mandetta, halkı tüm dünyada uygulanan kurallara uymaya çağırmıştı.

Sağlık Bakanı Mandetta Pazar günü televizyonda yaptığı bir açıklamada, hükümeti krizle ilgili birlikte hareket etmeye çağırarak Bolsonaro’yu eleştirmişti.

Şu ana kadar 30 bin 891 korona virüs vakasının tespit edildiği Brezilya’da bin 952 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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