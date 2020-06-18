Brezilya'da koronavirüs nedeniyle bin 269 kişi daha öldü

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre,
bin 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 46 bin 510'a, vaka sayısı da 32 bin 188 artarak 955 bin 377'ye yükseldi. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 191 bin 517 vaka ve 11 bin 521 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
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Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 138 kişinin ölümüne neden olan virüs, 86 bin 963 kişide görüldü.
KORONAVİRÜS
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Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.
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Salgın yavaşlama eğilimi göstermiyor ve bu hızla hafta sonuna dek ülkedeki vaka sayısının bir milyonu geçmesi bekleniyor.
Ülke şu an koronavirüs salgınının merkez üssü ve durum her geçen gün kötüleşiyor.
Brezilya'da çok az test yapıldığı için, enfeksiyon sayısının resmi sayılardan çok daha fazla olduğu düşünülüyor.
Ancak karantina önlemlerini ekonomik açıdan zararlı bulduğu için eleştiren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun baskısıyla, salgın zirve bile yapmadan ülkenin büyük şehirleri yeniden ekonomik faaliyetlerini başlattı.
Günlük vaka sayısı ile rekor kıran Brezilya'da hafta sonuna kadar vakalar 1 milyona çıkacak
Günlük vaka sayısının 34.918 kişiyle rekor kırdığı Brezilya'da toplam vaka sayısı 920 bine ulaştı. Ülkede toplam ölü sayısıysa 45.241 oldu.