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Koronavirüs Çanakkalede iki köy karantinaya alındı
TÜRKİYE

Çanakkale'de iki köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı. Açıklamada, kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Biga Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kemer ve Güvemalan köylerinde saptanan Kovid-19'un yayılımını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak toplum sağlığını korumak amacıyla karantina tedbirlerinin alındığı bildirildi.

Bu köylerde vatandaşların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı kahvehanelerin faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İbadethanelerde bulaşma riski artışı öngörüldüğü için toplu olarak ibadet edilmesinin geçici olarak ertelenmesine, cenaze defin işlemlerinin mümkün mertebe kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda vatandaşların bilgilendirilmesine, vatandaşların maske takmadan sokağa çıkmamaları konusunda anons ve duyurular vasıtasıyla uyarılmalarına, vatandaşların toplu olarak bulunduğu ve bulunabileceği lokanta, restoran, berber, süt toplama merkezi gibi alanlarda Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile getirilen tedbir ve kurallara titizlikle uyulmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı kaydedildi.

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