Koronavirüs Çin aşısına yaygın kullanım onayı
DÜNYA

​Çin aşısına yaygın kullanım onayı

Çin aşısına yaygın kullanım onayı

Türkiye’de uygulanan CoronaVac aşısına Çin’den ‘yaygın kullanım onayı’ geldi. CoronaVac, Türkiye, Endonezya, Brezilya, Şili ve Uruguay’da acil kullanım onayı almıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısına Çin’den ‘yaygın kullanım onayı’ geldi. Çin firması Sinovac’tan yapılan açıklamada, koronavirüse karşı geliştirilen CoronaVac aşısının Çin’de resmi olarak onaylandığı duyuruldu.

Çin aşısı Sinovac'ın etkiliği yüzde kaç?
FOTOĞRAF 7
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Sinovac'ın Brezilya'da Kovid-19 aşısı deneyleri ve üretimi için iş birliği yaptığı Butantan Enstitüsü Faz-3 sonuçlarında elde ettikleri verileri paylaştı.
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Enstitü, geçen hafta aşının hafif ila şiddetli Kovid-19 vakalarına karşı yüzde 78 etkili olduğunu açıklamıştı.
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Butantan Enstitüsü bu defa, Türkiye'de de deneyleri yapılan CoronaVac aşısının etkinlik oranının yüzde 50,4'te kaldığını bildirdi.
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Enstitü yüzde 50,4 etkinlik oranının, aşı vurdurduktan sonra Kovid-19'u çok hafif atlatan ve tıbbi yardıma ihtiyaç duymayanlar dahil tüm gönüllülerden gelen veriler dikkate alınarak elde edildiğini açıkladı.
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Kovid-19'u çok hafif geçirenlerde bazen hiçbir belirti görülmezken, bazı vakalar halsizlik ve sırt ağrısından şikayet ediyor.
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Yine çok hafif kategorisine giren vakalarda öksürük ve üşüme, karın ağrısı ve ishal gibi semptomlar gözlenebiliyor. Bu kategoriye girenlerde virüs hasarına hemen hemen hiç rastlanmıyor.
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Çin aşısı Sinovac'ın etkiliği yüzde kaç?
Bu hafta Türkiye'de uygulanacak olan Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının etkililik oranıyla ilgili Brezilya'dan açıklama geldi.

  • CoronaVac, Sinopharm aşısının ardından ülkede onay alan ikinci koronavirüs aşısı oldu. Sinovac, Brezilya ve Türkiye’de yapılan ileri safha denemelerin aşının Kovid-19 kaynaklı hastaneye yatma ve ölümleri önlemede yüzde 100 etkili olduğuna işaret ettiğini açıklamıştı.

Prof. Dr. Çil: Sinovac aşısı kanser hastalarında risk taşımıyor güvenle kullanılabilir
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Prof. Dr. Çil: Sinovac aşısı kanser hastalarında risk taşımıyor güvenle kullanılabilir

12 bin 396 bin kişinin katıldığı denemelerde, aşının enfeksiyonu önlemedeki başarısının daha düşük olduğu belirtilmiş, CoronaVac’ın tıbbi tedavi gerektiren vakaları önlemede etkisinin yüzde 83.7 olduğu, enfeksiyonların önüne geçmede ise etkinlik oranının yüzde 50.65 olduğu aktarılmıştı. The Lancet’te, aşının 60 yaş üstü kişilere uygulanmasına dair yapılan çalışmaların ara sonuçları yayınlanmıştı. Raporda, CoronaVac’ın 60 yaş üstü yetişkinlerde güvenli olduğuna işaret edilmişti.

Türkiye'ye getirilen Sinovac aşılarıyla ilgili önemli gelişme: TIR'lara yükleniyor
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