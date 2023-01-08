Çin üç yılın ardından sınırlarını açtı.

Çin, Covid-19 salgının başlamasıyla kapattığı sınırlarını yeniden açtı. China Southern Havayolları’na ait Toronto’dan kalkan CZ312 sefer sayılı uçak, Çin’in güneyindeki Guangzhou kentine yerel saatle 00.16’da iniş yaparak, tedbirlerin kaldırılmasının ardından Çin’e uluslararası uçuşlar çerçevesinde inen ilk uçak oldu. Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı’nın bugün 14 uçuşla 2 bin yolcu karşılayacağı öğrenildi.

Çin anakarası ile Hong Kong arasındaki seferler tekrar başladı



Çin ile Hong Kong arasındaki deniz ve karayolu trafiği de yeniden başladı. Birçok yolcu, Hong Kong’dan Çin’e seyahat etmek için havaalanlarına akın etti. Çin, sınırdan girişlerde son 48 saate ait negatif test sonucu ibraz edilmesini talep ediyor. Ancak yolcular, yeni düzenlemelerle birlikte artık merkezi karantina noktalarına götürülmeyecek.

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Öte yandan Çin’in Rusya ve Kuzey Kore gibi kara sınırı bulunan komşuları arasındaki gümrük noktalarındaki işleyişin de normale döndüğü kaydedildi. Çin yönetimi uluslararası uçuş sayılarındaki sınırlamaları da kaldırırken, Çinli hava yolu şirketleri dış hatlardaki uçuş sayısını aşamalı olarak artırmayı planlıyor. China Eastern Havayolları, haftalık uluslararası uçuş sayısının ocak ayında 48’den 184’e çıkarılmasını planladıklarını açıkladı.

Çin basınında yer alan haberlere göre, uluslararası uçuş rezervasyonları geçen yıla göre yüzde 628 arttı. Hong Kong, Çin anakarası sakinleri için en popüler destinasyon oldu.

Protestolar yaşanmıştı



Çin yönetimi, 2022 Kasım ayında ülke genelinde görülen protestolar ve kötüye işaret eden ekonomik veriler nedeniyle yaklaşık 3 yıldır uygulanan katı tedbirleri gevşetme kararı almıştı. Çin ekonomisi için 2022 yılı büyüme hedefi yüzde 5,5 olarak açıklanmıştı. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan ülke, 2022’nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 3 büyümüştü.

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Çin’den gelen yolculara kısıtlama

Çin’de aralık ayı başında salgın tedbirlerinin gevşetilmesi ve milyonlarca kişinin kısa süre içinde enfekte olması sonrası birçok ülke Çin’den gelenlere kısıtlamalar uygulanacağını açıklamıştı. Japonya, Çin’den gelenlere test uygulanacağını ve iki ülke arasındaki uçuş sayılarının sınırlanacağını duyurmuştu. ABD de Pekin’in son dalgayla ilgili verilerinin şeffaf olmadığı gerekçesiyle Çin’den gelenlere gümrüklerde test uygulanması kararı almıştı. İtalya Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz ay Çin’den gelen yolculardan Covid-19 testi talep edileceğini duyurmuştu. İspanya ise, Avrupa ülkeleri arasında Çin’e kısıtlama uygulayan ikinci ülke olmuş ve Çin’den gelen yolculardan negatif Covid-19 testi veya aşı kanıtı talep etmişti. Fransa, sınır kontrollerini artırarak Çin’den gelenlerden negatif Covid-19 testi veya son 24 saate ait negatif antijen testi göstermelerini zorunlu hale getirmişti.

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Avustralya, Kanada, Hindistan, İsrail, Malezya, Fas, Katar, Güney Kore ve Tayvan da Çin’den gelen yolculara kısıtlama uygulanacağını açıklayan ülkeler arasında yer almıştı.

Pekin yönetimi, aralık ayı sonunda bir açıklama yaparak, yurt dışından gelen yolculara ve mallara 8 Ocak itibarıyla karantina uygulanmayacağını duyurmuştu. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Covid-19’un artık ülkenin salgın hastalık sınıflandırmasındaki en üst seviye olan A kategorisinde değerlendirilmeyeceğini ilan etmişti.