Çinliler akıllanmıyor: 'Yemek' için tutulan 700 kedi kurtarıldı

Koronavirüs salgının başladığı Çin'in Shanxi eyaletinde yer alan Linfen şehrinde, yaklaşık 700 kedinin restoranlara tüketilmek üzere satılacağı anda yakanlandığı öğrenildi. Olayın görgü tanığı, kedilerin restoranların talepleri üzerine “yemek olarak servis edilmeye hazır” halde tutulduğunu belirtti.

"Yasak sonrası kaçak satış arttı"

Görgü tanığı, salgının ardından Çin hükümeti tarafından alınan kedi ve köpek eti tüketiminin yasaklanması kararı sonrası kaçak satışların arttığını ifade etti. Denetimler sırasında yakalanan 700 kedinin sokağa sarıverildiği belirtildi. Salgının başladığı Çin'in, Şenzen şehrinde kenti 1 Mayıs'tan itibaren kedi ve köpek eti satışını yasaklandığı ilk kent olmuştu.

KORONAVİRÜS Koronavirüs dünyaya buradan yayılmıştı: Vuhan’daki hayvan pazarı yeniden faaliyette

FOTOĞRAF 15 Vahşi hayvan yetiştirilmesi ve tüketilmesi endüstrisinin yıllık 57 milyar dolar civarında kazancı olduğu tahmin ediliyor. Salgının, Wuhan kentinde tavus kuşu, kirpi, yarasa, sıçan da dahil olmak üzere, çeşitli canlı vahşi hayvanların ve etlerin yaygın olarak bulunduğu bir pazardan kaynaklandığı biliniyor. Kendisinde virüs bulunduran vahşi hayvanları satan illegal satıcılar da bulunuyor. Her türlü haşeratı canlı veya cansız temin edebiliyorlar. Vahşi hayvan tüketen ve ticaretini yapan sağlıksız ve kötü düzenlenmiş bu pazarlar Çin’de bu tür salgınlar için ideal bir ortam oluşturarak yeni virüslerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. 'Ebola' ve 'Sars' gibi 'Kovid-19'un da ürediği vahşi hayvan pazarları halk sağlığını ve ekonomiyi tehdit ediyor. COVID-19 salgını vahşi hayvan ticaretiyle mücadele etmek ve hayvan kaynaklı hastalıkların mutasyona uğramamasını ve insanlara geçmesini engellemek için eşsiz bir fırsatı ortaya çıkardı. Çinliler yeme içme alışkanlıklarıyla belki de insanlığı bir felaketin eşiğine getirecekler. Bu ve benzeri pazarlar refah seviyesinin en iyi olduğu yerler. Soya yağı ve makarna türevleri yiyecekleri ön plana çıksa da Çin mutfağı dehşet verici yemeklere ev sahipliği yapıyor. Çin hukuku pazarda veya pazar dışında paralel bir yasadışı ticaretin varlığı, yasadışı vahşi yaşam ürünlerinin sisteme dahil edilmesine izin veriyor. Vahşi hayvan tüketim kültürünün yoğun olduğu Çin’de koronavirüs örneğinde olduğu gibi bu tür salgınlar hızla yayılabilir. Çin'in vahşi hayvan pazarları dünyayı canından edecek Vahşi hayvan tüketilen ve ticaretinin yapıldığı, sağlıksız, kötü düzenlenmiş pazarlar Çin'de bu tür salgınlar için ideal bir ortam oluşturuyor. Yeni virüslerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan vahşi hayvan pazarlarının yıllık 57 milyar dolar civarında kazancı olduğu belirtiliyor. Çin, vahşi hayvan satış endüstrisinin kontrolü için pazarlara çeşitli yasaklar getirmiş olsa da, illegal satışlar devam ediyor. Bu da ticarete meşruiyet sağlıyor. Sıradışı bir yemek kültürüne sahip olan Çin mutfağı kontrol altına alınmazsa, gelecekte insanlığı üstesinden gelemeyeceği salgınlar bekliyor. Çin'in 'vahşi tüketim' alışkanlığı dünya çapında biyogüvenlik, halk sağlığı ve ekonomiyi de tehdit ediyor. BiP'te paylaş

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Sorunun temel noktasının insan ve hayvan teması olduğunun altını çizen bilim insanına göre ise insanlara bulaşan bakterilerin virüs ve parazitli hastalıkların üçte ikisinden fazlası hayvanlardan geliyor.

KORONAVİRÜS Çin'de ‘vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı’ iddia edildi: Büyükelçilikten anında yalanlama

Hastalıkların çoğu hayvandan insana geçiyor

Pandemik hastalıklar ile mücadele eden Global Virome Projesi'ne göre vahşi yaşamda hala 1,7 milyondan fazla keşfedilmemiş virüs var. Bunların neredeyse yarısı ise insanlar için zararlı olabileceği tahmin ediliyor. Çin Mühendislik Akademisi'nin yayınladığı bir rapora göre vahşi hayvan yetiştirilmesi ve tüketilmesi endüstrisinin yıllık 57 milyar dolar civarında kazancı olduğu tahmin edildiğine dikkat çekilmişti.