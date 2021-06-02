​Çok özlemişiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında, gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, cuma günü yeni bir müjde vereceklerini açıkladı. Faizlerin düşürülmesi konusunda Merkez Bankası Başkanı ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Erdoğan, "Bizim faizleri, faiz yükünü düşürmemiz şart." dedi. İşte Erdoğan'ın koronavirüs, yeni anayasa çalışmaları, muhalefetin eleştirileri, NATO'nun tutumu, ABD Başkanı Joe Biden, müsilaj sorunu ve birçok konu hakkındaki açıklamalarından öne çıkanlar...