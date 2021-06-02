​Çok özlemişiz

MUHAMMED KURTAR
Kademeli normalleşmeyle yeniden açılan restoran ve kafeler müşterilerine hizmet vermeye başladı. Geceden hazırlıklarını tamamlayan esnaf, belirlenen kurallara göre müşteri kabul etti. İlk müşterilerine kontrollü olarak kapılarını açan restoran ve kafe esnafı müşterilerini özlediklerini belirtiyor.
- İzmir’de bir restoranda çalışan Metin Damyan, sabah 5’te dükkanı açtıklarını ve hazırlıklara başladıklarını belirterek “Müşteriler de özlemiş” dedi. Ankara’da lokancılık yapan Bayram Gülçimen de “Tekrar kapanma olmaması için gerek işletmemizde gerek sosyal hayatımızda sıkı tedbirler aldık” diye konuştu.