Koronavirüs Çok yüksek riskli ilde validen hafta sonu evlerde kalma çağrısı
TÜRKİYE

Çok yüksek riskli ilde validen hafta sonu evlerde kalma çağrısı

Çok yüksek riskli ilde validen hafta sonu evlerde kalma çağrısı

Koronavirüs risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sakarya'da, Vali Çetin Oktay Kaldırım vatandaşlara hafta sonu evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu gece 21.00'den yarın 05.00'e, cumartesi 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasını anımsatarak vatandaşları kurallara uymaya davet etti.

"HedefMaviKategori" etiketiyle yapılan paylaşımda Kaldırım, "Yarın gönüllü olarak evlerimizde kalalım, lütfen dışarı çıkmayalım, risk almayalım. Başarırsın Sakaryam." ifadelerine yer verdi.

Kaldırım ayrıca, vatandaşların kalabalıklardan ve ziyaretlerden uzak durmasını gerektiğini kaydetti.

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