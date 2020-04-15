Koronavirüs Çoruh Nehrinde ilginç görüntü Yüzen tabutlar korkuttu
TÜRKİYE

Çoruh Nehri’nde ilginç görüntü: Yüzen tabutlar korkuttu

Çoruh Nehri’nde ilginç görüntü: Yüzen tabutlar korkuttu

Bayburt kent merkezinden geçen Çoruh Nehri’nde yüzen koronalı olduğu düşünülen tabutlar paniğe sebep oldu. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından tabutların boş olduğu tespit edildi. Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası "Tabutlar mahalle mezarlığımızın girişinde uzun süredir bekliyordu. Mahalle sakinlerimiz bunların kaldırmasını istediler. Bende mahalleden bir arkadaşımıza tabutları kırıp bir şekilde değerlendirmesi için tabutları almasını söyledim. Sanırım arkadaşımızın işine gelmedi ve cahilce bir karar vererek ve nereye gideceğini hesap etmeden Çoruh Nehrine atmış" dedi.

Haber Merkezi İHA
Çoruh Nehri’nde yüzen koronalı olduğu düşünülen tabutlar paniğe sebep oldu.
Çoruh Nehri’nde yüzen koronalı olduğu düşünülen tabutlar paniğe sebep oldu.

Kaleardı Mahallesinde ikamet eden Nevzat Karaoğlu, nehirde art arda yüzen tabutları görünce gözlerine inanamadı. Karaoğlu durumu anında polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen emniyet, zabıta ve itfaiye ekipleri kısa süre sonra tabutları nehirden çıkardı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından tabutların boş olduğu tespit edildi.

Çoruh Nehri’nde ilginç görüntü, yüzen tabutlar
FOTOĞRAF 5
Title
​Kaleardı Mahallesinde ikamet eden Nevzat Karaoğlu, nehirde art arda yüzen tabutları görünce gözlerine inanamadı. Karaoğlu durumu anında polis ekiplerine bildirdi.
Title
Olay yerine gelen emniyet, zabıta ve itfaiye ekipleri kısa süre sonra tabutları nehirden çıkardı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından tabutların boş olduğu tespit edildi.
Title
Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası yaptığı açıklamada, tabutların yurt dışından geldiğini ve bir mahalle sakinine imha etmesi için verildiğini belirterek şunları söyledi:
Title
“Mahallemize ait olan ve yurt dışında vefat eden vatandaşların getirildiği tabutlar mahalle mezarlığımızın girişinde uzun süredir bekliyordu. Mahalle sakinlerimiz bunların kaldırmasını istediler. Bende mahalleden bir arkadaşımıza tabutları kırıp bir şekilde değerlendirmesi için tabutları almasını söyledim. Sanırım arkadaşımızın işine gelmedi ve cahilce bir karar vererek ve nereye gideceğini hesap etmeden Çoruh Nehrine atmış. Bu tabutlarla gelen cenazelerin günümüzdeki virüs hastalığından ölen insanlar olmadığını da belirtmek isterim. İkisi uzun süre önce gelmiş birisi ise yakın zamanda kalp krizinden ölen bir vatandaşımıza ait tabutlardır. Yaşanan bu yanlış ve istenmeyen olaydan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyorum.”
Title
Çoruh Nehri’nde ilginç görüntü, yüzen tabutlar
Bayburt kent merkezinden geçen Çoruh Nehri'nde yüzen koronalı olduğu düşünülen tabutlar paniğe sebep oldu. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından tabutların boş olduğu tespit edildi. Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası "Tabutlar mahalle mezarlığımızın girişinde uzun süredir bekliyordu. Mahalle sakinlerimiz bunların kaldırmasını istediler. Bende mahalleden bir arkadaşımıza tabutları kırıp bir şekilde değerlendirmesi için tabutları almasını söyledim. Sanırım arkadaşımızın işine gelmedi ve cahilce bir karar vererek ve nereye gideceğini hesap etmeden Çoruh Nehrine atmış" dedi.

“Yurt dışından gelen tabutlar”

Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası yaptığı açıklamada, tabutların yurt dışından geldiğini ve bir mahalle sakinine imha etmesi için verildiğini belirterek şunları söyledi:

  • “Mahallemize ait olan ve yurt dışında vefat eden vatandaşların getirildiği tabutlar mahalle mezarlığımızın girişinde uzun süredir bekliyordu. Mahalle sakinlerimiz bunların kaldırmasını istediler. Bende mahalleden bir arkadaşımıza tabutları kırıp bir şekilde değerlendirmesi için tabutları almasını söyledim. Sanırım arkadaşımızın işine gelmedi ve cahilce bir karar vererek ve nereye gideceğini hesap etmeden Çoruh Nehrine atmış. Bu tabutlarla gelen cenazelerin günümüzdeki virüs hastalığından ölen insanlar olmadığını da belirtmek isterim. İkisi uzun süre önce gelmiş birisi ise yakın zamanda kalp krizinden ölen bir vatandaşımıza ait tabutlardır. Yaşanan bu yanlış ve istenmeyen olaydan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyorum.”
Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası
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