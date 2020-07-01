Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Türkiye'den Irak'a tıbbi yardım

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Yüz bin yeni üye hamlesi: AK Parti yeni bir kampanya başlattı

Geçen yıl partiye 120 bin üye kazandıran AK Parti İstanbul Teşkilatı, 100 bin yeni üye için kampanya başlattı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın öncülüğünde yeni üye çalışmaları aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz Kasım-Aralık ayında 75 bin, Ocak ayında da 45 bin olmak üzere AK Parti’ye toplam 120 bin yeni üye kazandıran İstanbul Teşkilatı kolları sıvadı. 100 bin yeni üye kampanyası kapsamında 39 ilçede eşzamanlı çalışma başlatıldı.