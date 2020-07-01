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Koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi Türkiyeden Iraka tıbbi yardım
TÜRKİYE

Türkiye'de Irak'a tıbbi yardım malzemesi taşıyan uçak hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Türkiye'den Irak'a tıbbi yardım

Yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden Irak'a tıbbi yardımları taşıyan TSK'ya ait A 400M tipi dev nakliye uçağı Ankara'dan havalandı.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, dev nakliye uçağına yüklendi.
Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, dev nakliye uçağına yüklendi.

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Irak'a maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi.

Koca Yusuf bu sefer de Çad için havalandı: Sağlık malzemesi ve ambulans gönderildi
DÜNYA
Koca Yusuf bu sefer de Çad için havalandı: Sağlık malzemesi ve ambulans gönderildi

AA
Yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden Irak'a tıbbi yardımları taşıyan TSK'ya ait A 400M tipi dev nakliye uçağı Ankara'dan havalandı.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

Amerika’ya ikinci uçak: 126 ülke bizden yardım istedi
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Amerika’ya ikinci uçak: 126 ülke bizden yardım istedi

AA
Irak'a maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderildi.

Irak'a hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." ve "Türkiye'den Irak Cumhuriyeti halkına sevgilerle" ifadelerine Türkçe ve Arapça yer verildi.

AA
Türkiye'den Irak'a tıbbi yardım yapıldı.

Dünya, Türkiye’nin korona başarısını konuşuyor
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Dünya, Türkiye’nin korona başarısını konuşuyor

Türkiye'den Çad'a ambulans ve tıbbi malzeme yardımı
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Türkiye'den Çad'a ambulans ve tıbbi malzeme yardımı
Türkiye'nin, koronavirüs salgını ile mücadele eden Çad'a gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait Airbus A400M tipi kargo uçağı Koca Yusuf, Çad'a indi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Çad'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımızı Çad Sağlık Bakanı Khayal, Büyükelçimiz Kemal Kaygısız, Cumhurbaşkanlığı Sağlık İzleme Ulusal Koordinatörü Choua Achemi, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Ahmat Hamit karşıladı' denildi.

Türkiye’den Nijer’e yardım eli
OYNAT 00:00
Türkiye’den Nijer’e yardım eli
Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını etkisini sürdürürken, Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri daha önce 80'nin üzerinde ülkeye gönderilmişti. Yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan cerrahi maske, N-95 maske, koruyucu gözlük ve tulum bu seferde Nijer'e gönderildi. Yardım malzemesi taşıyan A-400M tipi askeri kargo uçağı Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından Nijer'e hareket etti.


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