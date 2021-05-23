Cumhuriyet’te Peker istifaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun teröre destek veren manşetlerini gündeme getirdiği Cumhuriyet gazetesinde istifalar yaşandı. Gazete yönetiminin, o haberlerin eski yayın yönetmeni, MİT kumpası davasının firari sanığı Can Dündar ve ekibinin eseri olduğunu açıklamasının ardından ulusalcı kimlikleri ile bilinen Özge Mumcu ve Alp Erinç Yeldan gazeteden istifa etti.

Haber Merkezi 23 Mayıs 2021, 00:00 Son Güncelleme: 23 Mayıs 2021, 04:39 Yeni Şafak