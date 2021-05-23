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TÜRKİYE

Cumhuriyet’te Peker istifaları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun teröre destek veren manşetlerini gündeme getirdiği Cumhuriyet gazetesinde istifalar yaşandı. Gazete yönetiminin, o haberlerin eski yayın yönetmeni, MİT kumpası davasının firari sanığı Can Dündar ve ekibinin eseri olduğunu açıklamasının ardından ulusalcı kimlikleri ile bilinen Özge Mumcu ve Alp Erinç Yeldan gazeteden istifa etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuriyet’te Peker istifaları
Özge Mumcu - Alp Erinç Yeldan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun teröre destek veren manşetlerini gündeme getirdiği Cumhuriyet Gazetesi’nde istifalar yaşandı. Gazete yazarlarından Alp Erinç Yeldan ile Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu kurumla yollarını ayırdıklarını açıkladı.

O MANŞETLER DÜNDAR DÖNEMİNİN

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün TRT Haber’de katıldığı yayında, suç örgütü lideri Sedat Peker’i manşetine taşıyan Cumhuriyet Gazetesi’nin daha önce attığı terör manşetlerini gündeme getirdi. Bu yayının ardından bir açıklama yayınlayan gazete, manşetlerin Dündar döneminde atıldığına vurgu yaptı. Teröre destek veren, MİT kumpası ve Gezi Parkı davalarının firari sanığı Can Dündar ve ekibinin adeta gazete yönetimi tarafından teröre destek verdiğinin kabul edildiği açıklama sonrasında ulusalcı ve radikal kimlikleri ile bilinen Özge Mumcu ve Alp Erinç Yeldan gazeteden istifa etti.
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