Cumhuriyet’te Peker istifaları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun teröre destek veren manşetlerini gündeme getirdiği Cumhuriyet Gazetesi’nde istifalar yaşandı. Gazete yazarlarından Alp Erinç Yeldan ile Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu kurumla yollarını ayırdıklarını açıkladı.
O MANŞETLER DÜNDAR DÖNEMİNİN
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün TRT Haber’de katıldığı yayında, suç örgütü lideri Sedat Peker’i manşetine taşıyan Cumhuriyet Gazetesi’nin daha önce attığı terör manşetlerini gündeme getirdi. Bu yayının ardından bir açıklama yayınlayan gazete, manşetlerin Dündar döneminde atıldığına vurgu yaptı. Teröre destek veren, MİT kumpası ve Gezi Parkı davalarının firari sanığı Can Dündar ve ekibinin adeta gazete yönetimi tarafından teröre destek verdiğinin kabul edildiği açıklama sonrasında ulusalcı ve radikal kimlikleri ile bilinen Özge Mumcu ve Alp Erinç Yeldan gazeteden istifa etti.