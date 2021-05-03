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Koronavirüs Danimarka, Johnson & Johnsonı aşı programından çıkaran ilk ülke oldu
DÜNYA

Danimarka, Johnson & Johnson’ı aşı programından çıkaran ilk ülke oldu

Danimarka Sağlık Otoritesi, Johnson & Johnson tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının “kan pıhtılaşmasına” neden olduğu gerekçesi ile aşı programından çıkarıldığını duyurdu. Danimarka, Johnson & Johnson’ı aşı programından çıkaran ilk ülke oldu.

Haber Merkezi İHA
Danimarka, Johnson & Johnson’ı aşı programından çıkaran ilk ülke oldu
Arşiv

Danimarka, AstraZeneca’nın ardından bir aşıyı daha aşı programından çıkardı. Danimarka Sağlık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, Johnson & Johnson tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının “kan pıhtılaşmasına” neden olduğu gerekçesi ile aşı programından çıkarıldığı duyuruldu. Otorite, aşının faydalarının risklerinden daha ağır basmadığı sonucuna vardığını ifade ederek, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) nadir fakat şiddetli kan pıhtısı vakaları ile Johnson & Johnson aşısı arasında olası bir bağlantı olduğuna dair yaptığı açıklamayı hatırlattı. Otorite, "Danimarka’daki Covid-19 salgını şu anda kontrol altında olduğundan ve aşı uygulaması mevcut diğer aşılarla tatmin edici bir şekilde ilerlediğinden Danimarka Sağlık Otoritesi ulusal aşılama kampanyasını Johnson & Johnson aşısı olmadan sürdürmeye karar verdi" dedi.

Kan pıhtılaşması nedeni ile programdan çıkarıldı


Danimarka Sağlık Otoritesi Genel Direktörü Yardımcısı Helene Probst, J&J aşısı hakkında alınan kararın Danimarka’nın aşı takvimini dört hafta geriye atabileceğini aktardı. Aşı hakkındaki kararın Sağlık Bakanı Magnus Heunicke ile farklı partilerin milletvekilleri arasında parlamentoda yapılan toplantı sonrası alındığı ifade edildi.
Danimarka’da şu anda Pfizer-BioNTech ve Moderna tarafından geliştirilen aşılar kullanılırken, resmi rakamlara göre 1,2 milyondan fazla kişiye Covid-19’a karşı en az bir doz aşı uygulandığı belirtildi.


Kan pıhtılaşması nedeni ile 14 Nisan’da AstraZeneca aşısını aşı programından çıkaran ilk ülke olan Danimarka, Johnson & Johnson aşısı hakkında aldığı karar ile yine bir ilke imza atmış oldu.

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