Danimarka ve Norveç’te hayat normale dönüyor

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 270 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını sonrası bazı ülkeler normale dönüyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen düzenlediği basın toplantısında "Çevremizdeki hemen hemen her ülkede sınır kısıtlamaları var. Danimarka olarak sınırlarımızı açmaya karar verirsek durumun normale döneceğini varsaymamak olur. Bu yüzden diğer ülkelerde ki durumu yakından takip ediyoruz" dedi.

GÜNDEM Şarkı söyledik diye Yavuz Bingöl'ü linç ettiler

Danimarka’da korona virüs nedeniyle 10 bin 83 vaka bulunuyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 514.

Norveç'te okullar açılıyor

Norveç Devlet Televizyonu ise Norveç’te orta öğretim ve liselerin pazartesi günü tekrar açılacağını duyurdu. Ayrıca Norveç Başbakanı Erna Solberg ülkenin kurumlarının çoğunun kontrol altında olduğu sürece haziran ortasından itibaren açılacağını belirtti. Bugünkü verilere göre Norveç’te korona virüs nedeniyle yaklaşık 8 bin vaka bulunuyor. Ülkede virüs nedeniyle 215 kişi de hayatını kaybetti.