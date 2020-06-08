Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Danimarkada 51 kişi bir araya gelemeyecek
DÜNYA

Danimarka’da 51 kişi bir araya gelemeyecek

Danimarka’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, en fazla 10 kişinin bir araya gelmemesi yönündeki kural 50 kişiye çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
Danimarka'da koronavirüs salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralına vatandaşlar aldırış etmedi.
Danimarka'da koronavirüs salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralına vatandaşlar aldırış etmedi.
  • Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgını kapsamında normal hayata dönüşün 3’üncü aşaması yürürlüğe girdi.

Buna göre 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasağı 50 kişiye çıkarıldı.

Singapur’daki yeni koronavirüs vakalarının yarısında salgın belirtisi yok
KORONAVİRÜS
Singapur’daki yeni koronavirüs vakalarının yarısında salgın belirtisi yok

Ülkede 593 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Yüzme havuzları, spor salonları, çocuk oyun alanları, su parkları ve kumarhaneler yeniden hizmet vermeye başladı.

  • Danimarka’da 585 bin 24 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, 11 bin 962 kişide virüs tespit edildi.

10 bin 792 kişi virüsü yenerken, 593 kişi yaşamını yitirdi.

Koronavirüse "Basit bir grip" diyen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan vaka sayısına tuhaf yorum: Rakamlar abartılıyor
KORONAVİRÜS
Koronavirüse "Basit bir grip" diyen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan vaka sayısına tuhaf yorum: Rakamlar abartılıyor
Abone Ol Google News
Gururlandıran açıklama

Gururlandıran açıklama

​Yurt dışına 2000'den fazla solunum cihazı satışı gerçekleştirdik.
Ayasofyadan ezan sesi yükselecek

Ayasofya'dan ezan sesi yükselecek

​MHP lideri Bahçeli'den flaş açıklamalar.
Tüm şehirdiken üstünde

Tüm şehir
diken üstünde

Minibüsçüler koronaya yakalandı, ekipler yolcuların peşinde.
ABD polisi uslanmıyor

ABD polisi uslanmıyor

Yerdeki adamın ensesine şok tabancasını dayayıp elektrik verdi.
Ronaldo ve Messi <br>listede yok

Ronaldo ve Messi
listede yok

​Dünyanın en pahalı 10 futbolcusu açıklandı.
Bu da İYİ Parti kaçağı

Bu da İYİ Parti kaçağı

​İşte Akşener'in sağ kolu Türkkan'ın kaçak fabrikası ve çiftliği.
Hem suçlu<br>hem güçlü

Hem suçlu
hem güçlü

​Vakaların 10 kat arttığı şehirde denetimlere maskesiz vatandaş tepkisi.
Yüzde 40 indirim

Yüzde 40 indirim

​Hem kahramanlar hem de beraberindeki 3 kişi için geçerli.
Türkiye'de <br>ilk kez görüldü

Türkiye'de
ilk kez görüldü

Beyin omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Hala ciddiye almayanlar var

Hala ciddiye almayanlar var

​Koronadan hayatını kaybeden 27 yaşındaki gencin son videosu.
Amerika'ya 100 bin <br>köle satan tüccar

Amerika'ya 100 bin
köle satan tüccar

​İngiltere'de heykeli yıkılan Edward Colston kimdir?
Tartışılan büst iki müdürün başını yaktı

Tartışılan büst iki müdürün başını yaktı

​Dizi karakterini Ertuğrul Gazi yaptılar!
'Doğum günü' karantinası!

'Doğum günü' karantinası!

​Test sonucunu beklemeyen anne sokağı kapattı.
Kadere bak

Kadere bak

​En büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti.
Türkiye'nin gururu sefere hazırlanıyor

Türkiye'nin gururu sefere hazırlanıyor

​Boğaz'dan geçerken sökülen kuleler yerine yerleştiriliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.