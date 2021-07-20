​Delta artıyor: İkinci dozu ihmal etmeyin

Uzmanlar, koronavirüsle mücadelede son dönemde Türkiye’de de görülen delta varyantına karşı başarı için çift doz aşılamanın şart olduğunu belirtti. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs salgınının yeni mutantı olan delta varyantının, Türkiye’de yaygın görülmeye başladığını belirtti. Şener, Kurban Bayramı’nda ziyaretlerin açık havada ve kısa sürede yapılması gerektiği uyarısında bulunarak, “Türkiye’de delta varyantı yaygın olarak görülmeye başlandı.” dedi.

Alper Şener

İsmail Balık n

DELTANIN ŞAKASI YOK

Şener, delta varyantının çok hızlı yayıldığına işaret ederek, “Bu delta varyantının şakası yok. Aşılanmanın yüksek olduğu ülkelerde bile çok ciddi sorunlar yaratıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Şener, varyantlara karşı tek çarenin aşılama olduğunu ifade etti. Şener bazı vatandaşların ilk doz aşısını olduğunu ancak ikinci dozu yaptırmaktan çekindiğini dile getirerek, Sinovac için en geç 1 ay, BioNtech için ise en geç 12 hafta içinde ikinci dozların yapılması gerektiğini, aksi taktirde ilk dozun anlamının kalmayacağını kaydetti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) pandeminin artık “aşısızların pandemisi” yönündeki değerlendirmesine dikkati çeken Şener, şunları söyledi: “ABD’deki verilere bakıldığı zaman Kovid ile ilişkili ölümlerin yüzde 99’u aşısız grupta. Aşılanmış kişiler delta varyantına enfekte olsalar dahi hastalığı kolay atlatıyorlar, hastaneye ve yoğun bakıma yatış düşük oluyor. Aşısız grupta ise bu ihtimal çok daha fazla.”

SÖYLENTİLERE ALDANMAYIN

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık da son zamanlarda 2’nci doz aşısını yaptırmaktan imtina eden, korkan kişilerin oranında bir artış gözlemlediklerine dikkat çekerek, “Bunun nedeni de özellikle BioNtech aşısının 2’nci dozunun ağır geçirildiği, daha fazla yan etki yaptığı ile ilgili birtakım söylentiler. Bu 2’nci doz yan etkileri kesinlikle tolere edilebilir. Bu nedenle kişilerin ‘aşı beni çarptı, yatağa düşürdü’ gibi söylentilerden etkilenmeden mutlaka 2’nci doz aşısını yaptırması gerekir. 2’nci doz aşınızı yaptırmazsanız delta varyantına karşı kendinizi de güvende hissedemezsiniz.” dedi.