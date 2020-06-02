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Koronavirüs Dilek Hemşire tutunamadı
TÜRKİYE

Dilek Hemşire tutunamadı

Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan hemşire Dilek Akçabelen hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üzücü gelişmeyi, “Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum” şeklinde paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dilek Akçabelen
Dilek Akçabelen

Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan hemşire Dilek Akçabelen’den acı haber geldi. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Dilek hemşire, üç yıl önce Tansu Akçabelen’le nikâh masasına oturdu.

BEBEĞİNİ BİRKAÇ SANİYE GÖREBİLDİ

Kovid-19 salgını başladığında 34 haftalık hamile olan ve doğum iznine ayrılan Dilek Hemşire, yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikâyeti ile 11 Nisan gecesi hastaneye kaldırıldı. Nefes darlığı da eşlik edince yatırıldı ve bebeğin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı. 2,5 kilo ağırlığında dünyaya getirdiği oğlunu sadece uzaktan, o da birkaç saniyeliğine görebildi. Eşi, kardeşi, anne babasıyla görüntülü konuştu, bebeğini videoda da gördü. Ancak bir süre sonra durumu ağırlaşan Dilek Hemşire, yoğun bakıma kaldırıldı.

Dilek Hemşire için hastane bahçesinde düzenlenen törende yakınları güçlükle ayakta durdu.

SAĞLIK BAKANI KOCA DUYURDU

Yaşama mücadelesini dün kaybeden Dilek Hemşire’nin vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, “Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisanda hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, Covıd-19’a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Dilek Hemşire için görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tören düzenlendi. Akçabelen’in cenazesi, tören için cenaze aracıyla hastane bahçesine getirildi. Annesi Ünzile, babası Kemal ve kardeşi Mertcan Çetin’in yanı sıra iş arkadaşlarının da katıldığı törende Akçabelen için dualar edildi, helallik istendi.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Akçabelen’in cenazesi, Sefaköy Gültepe Mahallesi Fatih Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı’na defnedildi.

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