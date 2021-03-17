Diyanet İşleri Başkanı Erbaş taburcu oldu

Ankara Şehir Hastanesi’nde tamamlanan tedavisinin ardından taburcu olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali

Erbaş, bir teşekkür mesajı yayımladı. Erbaş, yayımladığı mesajda tedavi sürecinde geçmiş olsun dileklerini ileten, dua eden, yanında olan herkese teşekkürlerini iletti.

Ankara Şehir Hastanesi’nde devam eden Kovid-19 tedavi sürecim bugün itibariyle başarıyla tamamlandı elhamdülillah. Cenab-ı Hak, tüm hastalarımıza şifa versin; milletimizi ve tüm insanlığı hastalıklardan ve musibetlerden muhafaza eylesin inşallah. pic.twitter.com/43ZMgtmOl8 — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 17, 2021

Teşekkür mesajı yayınladı

Erbaş, teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ankara Şehir Hastanesi’nde devam eden Covid-19 tedavi sürecim bugün itibarıyla başarıyla tamamlandı elhamdülillah. Tedavi sürecinde destekleriyle her zaman yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’ya, kabine üyelerine, siyasi parti liderlerine ve milletvekillerine, sivil toplum kuruluşları yöneticilerine, Ankara Şehir Hastanesi’nin Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel nezdinde hastanemizin kıymetli personeline ve Diyanet İşleri Teşkilatımızın güzide mensuplarına, arayan, mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten, hayır dualarını eksik etmeyen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak, tüm hastalarımıza şifa versin; milletimizi ve tüm insanlığı hastalıklardan ve musibetlerden muhafaza eylesin inşallah.”

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GÜNDEM Diyanet İşleri Başkanı Erbaş koronavirüs tedavinde tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı

GÜNDEM Diyanet’ten açıklama geldi: Ali Erbaş'a atfen yapılan paylaşımlarla ilgili Diyanet, hukuki süreç başlattı.

OYNAT 03:26 Ayşenur Arslan ve Emin Çapa'nın Halk TV'de trollük yaptı: "Ali Erbaş Amerikan Hastanesi'nde tedavide" dedikten 1 dakika sonra kendini yalanladı Halk TV'de Ayşenur Arslan ve Emin Çapa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında ortaya atılan 'Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyor' yalanını gündeme getirdi. Erbaş'ın şehir hastanesi yerine lüks ve özel hastaneyi tercih ettiğini belirten Arslan, birkaç dakika sonra 'Evet şimdi uyardılar. Amerikan Hastanesi'nde değilmiş, Ankara'eda öyle bir hastane yokmuş' dedi.



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