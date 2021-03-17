Koronavirüs Diyanet İşleri Başkanı Erbaş taburcu oldu
TÜRKİYE

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş taburcu oldu

Koronavirüs tedavisi tamamlanan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş taburcu oldu. 6 Mart'ta Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan Erbaş, yayımladığı mesajda tedavi sürecinde geçmiş olsun dileklerini ileten, dua eden, yanında olan herkese teşekkür etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs tedavisi tamamlanan Erbaş taburcu oldu.
Koronavirüs tedavisi tamamlanan Erbaş taburcu oldu.

Ankara Şehir Hastanesi’nde tamamlanan tedavisinin ardından taburcu olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, bir teşekkür mesajı yayımladı. Erbaş, yayımladığı mesajda tedavi sürecinde geçmiş olsun dileklerini ileten, dua eden, yanında olan herkese teşekkürlerini iletti.

Teşekkür mesajı yayınladı

Erbaş, teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ankara Şehir Hastanesi’nde devam eden Covid-19 tedavi sürecim bugün itibarıyla başarıyla tamamlandı elhamdülillah. Tedavi sürecinde destekleriyle her zaman yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’ya, kabine üyelerine, siyasi parti liderlerine ve milletvekillerine, sivil toplum kuruluşları yöneticilerine, Ankara Şehir Hastanesi’nin Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel nezdinde hastanemizin kıymetli personeline ve Diyanet İşleri Teşkilatımızın güzide mensuplarına, arayan, mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten, hayır dualarını eksik etmeyen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak, tüm hastalarımıza şifa versin; milletimizi ve tüm insanlığı hastalıklardan ve musibetlerden muhafaza eylesin inşallah.”

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