Koronavirüs Diyarbakırda bir mahallede mutasyonlu virüs tespit edildi
TÜRKİYE

Diyarbakır'da bir mahallede mutasyonlu virüs tespit edildi

Diyarbakır'da bir mahallede mutasyonlu virüs tespit edildi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Aydınlı Mahallesi'nde, mutasyonlu virüs tespit edilmesi nedeniyle giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Haber Merkezi DHA
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Diyarbakır Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aydınlı Mahallesi'nde mutasyonlu virüs tespit edildiğini açıkladı. Mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığını bildiren Kaymakam Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

  • "Aydınlı mahallemizde mutasyonlu virüs gözükmesi üzerine mahallemize giriş ve çıkışları yasakladı. Son günlerde, bu mahalledeki vatandaşlarımızla temas eden vatandaşlarımızın kendilerini takip etmelerini ve belirti durumunda hemen hastaneye başvurulmalarını rica ederim"

Diyarbakır Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım'ın paylaşımı.

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