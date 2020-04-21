Koronavirüs DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus Daha en kötüsünü görmedik
DÜNYA

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Daha en kötüsünü görmedik

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Daha en kötüsünü görmedik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünyanın henüz "en kötü durumla" karşılaşmadığı uyarısında bulundu. Ghebreyesus "Bu virüs yeni ve grip gibi ciddi bulaşma huyları var. Aynı zamanda da SARS ve MERS'te olduğu gibi çok büyük bir katil. Kovid-19 çok tehlikeli bir kombinasyon" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, dünyanın salgının üstesinden gelmek için ulusal ve küresel ölçekte birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Salgına karşı "küresel dayanışma" ve "ulusal birlik" çağrısını yineleyen Ghebreyesus, bunun olmaması durumunda dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle daha fazla insanın öleceği uyarısını yaptı.

  • Ghebreyesus, "Bu ikisi olmadan, bize inanın ki daha en kötüsü bizi bekliyor. Bu trajediyi önleyelim. Bu öylesine bir virüs ki daha pek çok insan anlayabilmiş değil." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, vahşi hayvan pazarları konusunda uyardı
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütü, vahşi hayvan pazarları konusunda uyardı

"Kovid-19 çok tehlikeli bir kombinasyon"

DSÖ üyesi 194 ülkeye "koronavirüse karşı dürüst ve içten bir milli birlik" sergilemeleri çağrısı yapan, küresel dayanışmanın da ancak bu şekilde başarıya ulaşacağını vurgulayan Ghebreyesus, "Bu virüsü birbirinizle kavga etmek veya siyasi puan kazanmak için bir fırsat olarak kullanmayın. Bu tehlikeli bir durum. Ateşle oynamak gibi bir şey. Lütfen birlikte hareket edin." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüsün hala pek çok bilinmezi olduğunu tekrarlayan Ghebreyesus, şöyle konuştu:

  • "Bu virüs tehlikeli. Bu virüs bir numaralı halk düşmanı. Bu virüs yeni ve grip gibi ciddi bulaşma huyları var. Tıpkı grip gibi çok bulaşıcı. Aynı zamanda da SARS ve MERS'te olduğu gibi çok büyük bir katil. Bunun çok tehlikeli bir kombinasyonu var."

DSÖ açıkladı: Koronavirüsün ölüm oranı gripten 10 kat fazla
KORONAVİRÜS
DSÖ açıkladı: Koronavirüsün ölüm oranı gripten 10 kat fazla

ABD'nin iddialarına yanıt

ABD yönetiminin, DSÖ'nün kendilerinden bilgi sakladığı yönündeki bir soruya ise Ghebreyesus, ABD dahil hiçbir üye devletten salgına ilişkin herhangi bir bilgi saklamadıkları karşılığını verdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) 15 personelin ocak ayından bu yana DSÖ'de geçici olarak görevlendirildiğini aktaran Ghebreyesus, "CDC çalışanlarının bizimle olmasının anlamı, birinci günden itibaren ABD'den bir şey saklamadığımız anlamına geliyor. Tüm ülkeler anında bilgi sahibi oluyor" diye konuştu.

ABD’de karantina karşıtları sokağa indi
OYNAT 00:42
ABD’de karantina karşıtları sokağa indi
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yüzlerce insan sokağa inerek, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina önlemlerini protesto etti. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, yaptığı açıklamada gerçekleştirilen protestoların riskli olduğunu ifade ederken, bu protestolar yüzünden pek çok kişinin virüs kapma riski taşıdığını aktardı. Fauci, ''Virüsü kontrol altına alamazsak, ekonomik olarak gerçek toparlanma gerçekleşmeyecek' sözleri ile protestoculara uyarıda bulundu.

New York'ta halk çatılara akın etti
OYNAT 00:00
New York'ta halk çatılara akın etti
Koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü haline geldiği ABD'nin New York kentinde, evde karantinada olan halk, çareyi çatıya çıkmakta buldu. Karantinayı eğlenceye çeviren yüzlerce kişi sosyal hayatı çatıda yaşıyor. Çatılara çıkan vatandaşların spor yaptığı, dans ettiği ve sosyalleşmeye çalıştığı görüntüler kamerada.

ABD'de koronavirüs nedeniyle kardeşi ölen kadın isyan etti: Herkese yalan söylüyorlar!
OYNAT 01:59
ABD'de koronavirüs nedeniyle kardeşi ölen kadın isyan etti: Herkese yalan söylüyorlar!
ABD'de kız kardeşinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü belirten bir kadın, kız kardeşine koronavirüs testi yapılmadığını, solunum cihazına bağlandıktan ve bilincini kaybettikten sonra test yaptıklarını söyledi. ABD'li kadın, 'Gerçekleri görün. Bizim hiçbir önemimiz yok. Tenimin renginin hiçbir önemi yok. Bu salgın döneminde önemi olan tek şey para. New York'ta bizim gibiler ölüyor çünkü televizyonlarda söyledikleri şeyleri yapmıyorlar. Herkese yalan söylüyorlar. Bu ülkeye yalan söylüyorlar, dünyaya yalan söylüyorlar' şeklinde konuştu.


Abone Ol Google News
Derhal çöpe atın!

Derhal çöpe atın!

Korunmak için taktığınız maskelerde büyük tehlike.
Bravo minibüsçü

Bravo minibüsçü

Balık istifi yolcu alan meslektaşlarını utandıracak hareket.
Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Koronadan vefat eden kahraman doktorun son isteği ağlattı.
Silahlarla<br>sokaklara çıktılar

Silahlarla
sokaklara çıktılar

​ABD'de karantina karşıtı protestolara silahlı gruplar katıldı.
Oruca engel değil

Oruca engel değil

Koronavirüs Ramazan ayında daha da azalacak.
"Olağandışı" bir Ramazan...

"Olağandışı" bir Ramazan...

​Koronavirüs tedbirleri bu seneki Ramazan'ı farklı yaşatacak.

Altında dev anket

Altında dev anket

​2020 ve 2021 yılı için tahminlerini açıkladılar.

Tarihi<br>istihdam hamlesi

Tarihi
istihdam hamlesi

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak güzel haberi verdi
Yürüyüş aşkı bitmiyor

Yürüyüş aşkı bitmiyor

Bebek Sahili'nde koronavirüs ve cezaya aldırış etmediler.
Bileti iptal<br>olana iyi haber

Bileti iptal
olana iyi haber

İsteyene para iadesi, isteyene yeniden uçuş hakkı.
Üst üste<br>indirim geliyor

Üst üste
indirim geliyor

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
İbrahimler için #evdekal

İbrahimler için #evdekal

​İki aylık bebeğine kavuşamıyor sadece uzaktan bakabiliyor.
Türkiye<br> ne büyük devlet

Türkiye
ne büyük devlet

Kaliforniya Üniversitesindeki Türk doktordan övgü.
İlaçta benzersiz uygulama

İlaçta benzersiz uygulama

Türkiye bu yöntemle dünyaya örnek oldu.
Terbiyesizliğin bu kadarı

Terbiyesizliğin bu kadarı

​Devletin uçak gönderip tahliye ettiği kadından parmak hareketi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.