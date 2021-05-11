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Koronavirüs DSÖ Hindistan mutasyonu çok tehlikeli
DÜNYA

DSÖ: Hindistan mutasyonu çok tehlikeli

DSÖ, ilk olarak ekim ayında tespit edilen B.1.617 isimli yeni tip koronavirüsün varyasyonu olan Hindistan mutasyonunun çok hızlı yayıldığını, daha ölümcül ve aşılara karşı daha dirençli olduğunu açıkladı. Açıklamada, mutasyon geçirmiş virüsün hızla yayılmasındaki önde gelen faktörlerin başında Hint hükümetinin ihtiyatı elden bırakması olduğu belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
DSÖ: Hindistan mutasyonu çok tehlikeli
Hindistan

KAYGI VERİCİ VARYANT OLARAK ANILIYOR

Başta ABD ve İngiltere olmak üzere çok sayıda ülkenin, mutasyonu “kaygı verici varyant” olarak tanımladığını belirten Dünya Sağlık Örgütü’nden bilim insanı Doktor Swaminathan, “B.1.617, bulaşma oranını artıran bazı mutasyonlara sahip. Bunlar insan vücudunda enfeksiyon sonrası oluşan veya aşılama yoluyla üretilen antikorlara direnç oluşturabilir.” uyarısında bulundu. Hindistan’da 24 saate 689 bin 652 kişi aşılanırken 16 Ocak’tan bu yana yaklaşık 170 milyon 176 bin 703 doz aşı yapıldı. Şimdiye dek 1,3 milyar insanın sadece yüzde 2’sine iki doz aşı yapılabildi.

AŞILAMA TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYABİLİR

Dr. Swaminathan, Hindistan’da vaka sayısındaki büyük artışın tek sorumlusunun nüfus yoğunluğu olmadığına işaret ederek, mesuliyetin büyük bir kısmının ihtiyatı elden erken bırakan ve kitlesel etkinlikler düzenlenmesine izin veren Hindistan hükümetine ait olduğuna dikkat çekti. DSÖ yetkilisi, Hindistan’daki salgını kontrol etmenin çok zor olduğu konusunda uyararak, “Salgın binlerce insana yayılıyor ve onu durdurmayı son derece zorlaştıran bir hızla çoğalıyor. Aşılama durumun kontrolünü yeniden kazanmak için tek başına yeterli olmayabilir.” şeklinde konuştu.

EYALETLER TEKER TEKER KAPANIYOR

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan’da, artan vaka sayıları nedeniyle Tamil Nadu, Racastan, Pondiçeri ve Karnataka eyaletlerinde 24 Mayıs’a kadar sürecek kapanma tedbirleri uygulanmaya başladı. Kerala eyaletinde önceki gün 9 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ulusal bir kapanma olmasa da ülkenin büyük bölümünde söz konusu tedbirler uygulanarak salgının etkileri azaltılmaya çalışılacak. Bununla birlikte son 24 saatte ülkede 366 bin 161 vaka gözlemlenirken virüse bağlı 3 bin 754 ölüm kaydedildi.

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