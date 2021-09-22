Koronavirüs DSÖden acil Afganistan çağrısı Önlem alınmazsa sağlık sistemi çökecek
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DSÖ'den 'acil' Afganistan çağrısı: Önlem alınmazsa sağlık sistemi çökecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, Afganistan’da önlem alınmadığı takdirde Afgan halkının yakında bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi İHA
DSÖden acil Afganistan çağrısı: Önlem alınmazsa sağlık sistemi çökecek
DSÖ Direktörü Ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus ve heyeti Afganistan geçici yönetimi, BM ortakları, sağlık çalışanları ve hastaların ziyareti sırasında ülkede sağlık krizini vurgulayarak acil önlem alınmadığı takdirde Afgan halkının yakında bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

  • DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Ziyaretimiz sırasında, acil ilgilenmesi gereken bir takım öncelikli sağlık sorunların yanı sıra uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmak için yatırım yapma ihtiyaçlarına odaklandık” dedi.

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Ghebreyesus, Sehetmandi adlı ülkenin en büyük sağlık projesine yapılan bağış desteğindeki kesintilerin, binlerce sağlık tesisini, tıbbi malzeme ve sağlık personeli maaşları için fonsuz bıraktığını ifade etti.

Ghebreyesus, “DSÖ’nün Afganistan sağlık sistemine destek vermesi konusundaki uzun vadeli taahhüdünü yineliyor ve tüm paydaşlara bugün ve önümüzdeki aylar ve yıllarda toplu yükümlülüklerimizi hatırlatıyoruz” ifadesini kullandı.

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DSÖ tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’da 37 adet Covid-19 hastanesinden 9’unun kapandığı ve Covid-19 müdahalesinin tüm çalışmalarının durduğu kaydedildi.

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