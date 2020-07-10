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Koronavirüs Düğünlerde yeni dönem Önce Bakan Kocayı dinliyorlar, sonra göbek atıyorlar
TÜRKİYE

Düğünlerde yeni dönem: Önce Bakan Kocayı dinliyorlar, sonra göbek atıyorlar

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir düğün salonu misafirlerine önce Sağlık Bakanı’nın açıklamalarını izletiyor, ardından çifti salona davet ediyor. Düğün sahiplerinin gelen davetlileri uyarmakta zorlandığını belirten yetkililer, "Bizler de gelen misafirlerimizi bakanımızın açıklamaları ile karşılıyoruz. Çok da etkili oldu. Misafirlerin fiilen kurallara daha çok uyduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Düğüne gelen davetlilere önce Bakan Koca'nın uyarıları izletiliyor.
Düğüne gelen davetlilere önce Bakan Koca'nın uyarıları izletiliyor.

Koronavirüs nedeniyle düğünler bir süredir yapılamıyordu. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz’da düğünler tekrar yapılmaya başlandı.

Düğün salonlarının açılmasına sayılı günler kaldı: Halaysız düğün olur mu?
OYNAT 00:00
Düğün salonlarının açılmasına sayılı günler kaldı: Halaysız düğün olur mu?
Mutlu yuva hayali kuran binlerce çiftin merakla beklediği düğün salonlarının açılmasına sayılı günler kaldı. Fakat düğünlerin olmazsa olmazı kol kola çekilen halaylar, takı merasimleri, toplu fotoğraf çekimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında mümkün gözükmüyor. Tedbirler kapsamında düğünlerin nasıl olacağını gelin birlikte inceleyelim.

Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi: Tedbir kurallarını tüm salonlara gönderdik
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Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi: Tedbir kurallarını tüm salonlara gönderdik

Farkındalık oluşturmak istedik

Amasya’nın Suluova ilçesinde düğün salonu işletmeciliği yapan Mustafa Çolak, farkındalık oluşturmak adına salona gelen misafirlere önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın düğün salonları ile ilgili açıklamalarını sinevizyondan izletiyor, ardından çifti salona davet ediyor.

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: 60 yaş üstü düğüne gitmesin
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Bilim Kurulu Üyesi Tezer: 60 yaş üstü düğüne gitmesin

"İşe yaradı, misafirler daha dikkatli"

Salonların 1 Temmuz’dan itibaren faaliyete başladığı ve kurallara riayet ederek düğün programlarının devam ettiğini belirten salon işletmecisi Mustafa Çolak, "Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızdan bizlere ulaşan tedbirler çerçevesinde faaliyetlerimize başladık ayrıca daha da etkili olması açısından Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın düğün salonları ile ilgili açıklamalarından bir kesit oluşturduk ve davetlilere özellikle izletiyoruz. Düğün sahipleri gelen davetlileri uyarmakta zorlanıyorlardı. Bizler de gelen misafirlerimizi bakanımızın açıklamaları ile karşılıyoruz. Çok da etkili oldu. Misafirlerin fiilen kurallara daha çok uyduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından 'düğün' genelgesi: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılabilecek
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığından 'düğün' genelgesi: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılabilecek

Düğünler maskeli, takılar kutuya konulacak: 1 Temmuz'da başlıyor
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