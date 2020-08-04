Dünya genelinde koronavirüsten ölen sayısı 700 bini geçti

Fahrettin Koca'dan korkutan 2. dalga açıklaması: Ölümlerde artış olabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Fahrettin Koca, ''Dünyanın beklediği ikinci dalga dönemine daha iyi geçiş yapmamız, bugünleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Risk devam ediyor. Birinci dalganın etkisi sürüyor. İstanbul, İzmir pikini tamamladı. Orta Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerde pik yer yer yeni başladı. İkinci dalga 'Influenza' nın da etkisiyle daha çok yoğun bakım hastasına, daha çok ölümlere sebep olabilir'' ifadelerini kullandı.

