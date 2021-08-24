Dünya genelinde aşılama tam gaz sürüyor

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 960 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 582 milyon 240 bin ile Hindistan, 363 milyon 270 bin ile ABD, 178 milyon 550 bin ile Brezilya, 118 milyon 310 bin ile Japonya, 99 milyon 630 bin ile Almanya, 89 milyon 830 bin ile Endonezya, 89 milyon 812 bin ile Türkiye, 89 milyon 500 bin ile İngiltere, 83 milyon 940 bin ile Fransa, 80 milyon 890 bin ile Meksika, 76 milyon 960 bin ile Rusya, 75 milyon 620 bin ile İtalya, 63 milyon 590 bin ile İspanya ve 52 milyon 510 bin ile Kanada izledi.

REKLAM

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 5 milyar dozu aştı.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 89 milyon 812 bin 875 doz aşı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 46 milyon 446 bin 470 kişiye ilk doz, 35 milyon 516 bin 448 kişiye ikinci doz aşı uygulandı. Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 213 milyon 359 bini aştı, 4 milyon 454 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS Aşı oranı düşük iller yoğun bakımlık: Konya'da üç hastane pandemiye çevrildi

KORONAVİRÜS Aşılama hız kazandı: Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 33 milyonu aştı

KORONAVİRÜS İl il aşı sayısı açıklandı: Toplam aşı sayısı 32 milyonu geçti