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Koronavirüs Dünya genelinde günlük koronavirüs vaka rekoru kırıldı
DÜNYA

Dünya genelinde günlük koronavirüs vaka rekoru kırıldı

Pandeminin başladığı günden bu yana dünyada 146 milyonun üzerinde kişinin testinin pozitif çıktığı Kovid-19’da günlük vaka rekoru kırıldı. Geçtiğimiz 24 saatte 893 binden fazla yeni vaka meydana gelirken bunun başlıca nedeninin son günlerde sağlık sistemi çöken ve virüsten derinden etkilenen Hindistan olduğu bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Dünya genelinde günlük koronavirüs vaka rekoru kırıldı
Arşiv

AFP’de yer alan son dakika haberine göre geçtiğimiz 24 saatte 893 binden fazla yeni Kovid-19 vakasıyla birlikte dünyada günlük koronavirüs vaka rekoru kırıldı.

Bundan önceki günlük vaka rekoru 8 Ocak'ta 819 bin vakayla kırılmıştı.

HİNDİSTAN ETKİSİ

Dünya çapındaki vaka artışının Hindistan'da yaşanan korkunç vaka artışıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

  • Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.

EN ÇOK VAKA ABD'DE GÖRÜLDÜ

Dünyada corona virüsten en fazla etkilenen ülke Amerika Birleşik Devletleri olurken , ülkede pandeminin başladığı günden bu yana 32 milyonun üzerinde vaka görüldü.

Geçtiğimiz gün 63 bin 736 vakanın görüldüğü ABD’de pandeminin başından bu yana yaklaşık 571 bin kişi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

İlk kez Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde görülen ve "Kovid-19" olarak adlandırılan dünya çapında ölümlere neden olan koronavirüs milyonlarca insanı tedirgin etmeye devam ediyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 146 milyonu geçti.

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