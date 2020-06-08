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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 90 bini geçti
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüste son durum: Vaka sayısı 7 milyon 90 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 90 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 92 bin 919’a ulaştı. Virüs nedeniyle 406 bin 207 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 406 bin 207 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 462 bin 185 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 224 bin 527 aktif enfekte vaka bulunuyor.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 7 bin 449 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 112 bin 469 kişi yaşamını yitirdi.

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ABD'de işler iyiye gitmiyor ancak Trump için durum pek de 'kötü' değil. ABD'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 100 bini aştı. Vaka sayısı ise 2 milyona yaklaşıyor. Ancak Başkan Donald Trump işlerin kötüye gittiğini kabul etmiyor.


Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

  • "Brezilya (691 bin 962), Rusya (467 bin 673), İspanya (288 bin 630), İngiltere (286 bin 194), Hindistan (258 bin 90), İtalya (234 bin 998), Peru (196 bin 515), Almanya (185 bin 869), İran (171 bin 789), Türkiye (170 bin 132), Fransa (153 bin 977), Şili (134 bin 150), Meksika (117 bin 103), Pakistan (103 bin 671), Suudi Arabistan (101 bin 914), Kanada (95 bin 699), Çin (83 bin 40), Katar (68 bin 790), Bangladeş (65 bin 769), Belçika (59 bin 226)."

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Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

  • "İngiltere 40 bin 542, Brezilya 37 bin 312, İtalya 33 bin 899, Fransa 29 bin 155, İspanya 27 bin 136, Meksika 13 bin 699, Belçika 9 bin 595, Almanya 8 bin 776, İran 8 bin 281, Kanada 7 bin 800, Hindistan 7 bin 207, Rusya 5 bin 859, Peru 5 bin 465, Türkiye 4 bin 692, Çin 4 bin 634, Şili 2 bin 190, Pakistan 2 bin 67, Bangladeş 888, Suudi Arabistan 712 ve Katar 54."

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