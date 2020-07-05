Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 6,5 milyonu geçti

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Katar ekibi El-Duhail ile olan sözleşmesini karşılıklı fesheden Hırvat futbolcu Mario Mandzukic için, Fenerbahçe ve Galatasaray devrede. Daha önce de Galatasaray'ın istediği Mario Mandzukic için Fenerbahçe'de devreye girerek golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Şuan da boşta olan Mandzukic için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek olması, hem Fenerbahçe ve hem de Galatasaray için oldukça önemli. Mario Mandzukic kimdir? Mario Mandzukic kaç yaşında? Mario Mandzukic ile ilgili bütün detayları haberimizde ve Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.