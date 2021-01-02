Koronavirüs Dünya içeride Vuhan dışarıda
DÜNYA

​Dünya içeride Vuhan dışarıda

Dünya içeride Vuhan dışarıda

Dünya genelinde çok sayıda ülke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlere kapanırken, salgının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin’in Vuhan kentinde halk yeni yıl kutlamaları için sokaklara akın etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vuhan belediye binası önü ve kentin belirli noktalarında bir araya gelen binlerce kişi, gökyüzüne balonlar bırakarak çeşitli eğlencelerle yeni yılı karşıladı.
Vuhan belediye binası önü ve kentin belirli noktalarında bir araya gelen binlerce kişi, gökyüzüne balonlar bırakarak çeşitli eğlencelerle yeni yılı karşıladı.

Dünya genelinde çok sayıda ülke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlere kapanırken, salgının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin’in Vuhan kentinde halk yeni yıl kutlamaları için sokaklara akın etti.

  • Vuhan belediye binası önü ve kentin belirli noktalarında bir araya gelen binlerce kişi, gökyüzüne balonlar bırakarak çeşitli eğlencelerle yeni yılı karşıladı. Kutlamalara katılanların çoğunun maske taktığı gözlenirken, sosyal mesafe kuralları görmezden gelindi.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle çok sayıda ülkede toplu yılbaşı etkinlikleri yasaklanırken, Vuhan’daki yeni yıl kutlamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Çin’in Vuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan Kovid-19, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

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