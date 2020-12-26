Koronavirüs Dünya Müslüman Alimler Birliğinden koronavirüs aşısı fetvası
DÜNYA

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden koronavirüs aşısı fetvası

Dünya Müslüman Alimler Birliği, milyonlarca Müslüma'nın merakla beklediği 'Koronavirüs aşısı caiz mi?' sorusuna cevap verdi. Birlik, uzman doktorların onayından geçen koronavirüs aşısının dinen uygun olduğu yönünde fetva verdi.

Haber Merkezi AA
Pfizer-BioNTech tarafından üretilen koronavirüs aşısı.
Pfizer-BioNTech tarafından üretilen koronavirüs aşısı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 aşısı konusunda doktorlara güvenmenin zorunlu olduğunu bildirdi.

Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman kimlere yapılacak?
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Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman kimlere yapılacak?

Akıl ve beden sağlığı dini açıdan kabul görür

Alman şirketi "Pfizer-Biontech" başta olmak üzere Kovid-19 aşılarıyla ilgili çok sayıda soru aldığını belirten Karadaği, "Tıp camiası, bu aşının belirli bir grup ve kişiler için gerekli olduğuna karar verirse bu, akıl ve beden sağlığının korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi açısından dini açıdan da kabul görür" ifadesini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Aşılar evde de uygulanabilir
KORONAVİRÜS
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İslam'da zarara zararla karşılık vermek yoktur

Hazreti Peygamber'in "İslam'da zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur" hadisine dayanarak salgın durumunda tedavinin gerekli olduğu yönünde kararlar bulunduğuna değinen Karadaği, fetvaların da ancak ilim ehli tarafından verilebileceğini kaydetti.

Kovid-19 aşısı güvenli
KORONAVİRÜS
Kovid-19 aşısı güvenli

Faydalı olmasının ağır basması şartı aranır

Karadaği, fetvanın, uzman makamların aşıya onay vermesi, faydasını ve tesirini kanıtlamasına bağlı olacağını, burada da tamamen faydalı olması değil, faydasının ağır basması şartının aranacağını belirtti.

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