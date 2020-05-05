Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Dünya OHALden çıkıyor
DÜNYA

Dünya OHAL'den çıkıyor

Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 3 buçuk milyonu aşarken, özellikle Avrupa’da en kötünün geride kalmaya başladığı görülüyor. Başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde birçok ülkedeki kısıtlamalar bu haftadan itibaren kademeli olarak gevşetiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya'da yavaş yavaş hayat normale dönmeye başlıyor.
İtalya'da yavaş yavaş hayat normale dönmeye başlıyor.

ÇOCUKLAR PARKA GİDEBİLECEK

İtalya’da yaklaşık 60 milyon insan uzun süre sonra ilk kez spor ya da yürüyüş yapmak için dışarı çıkıyor. Sanayi ve inşaat sektörlerinde şirketler üretim faaliyetlerini artıracak. Restoranlar ve barlar sipariş satış ve paket satış yapabilecek ancak normal faaliyete geçmek için haziran ayını bekleyecek. Almanya’nın birçok yerinde çocuklar yeniden parklara, müzelere ve hayvanat bahçelerine gidebilecek. Berber ve kuaförler de kapılarını açtı.

İtalya’da yaklaşık 60 milyon insan uzun süre sonra ilk kez spor ya da yürüyüş yapmak için dışarı çıkıyor.

ALMANYA’DA OKULA DÖNÜŞ

Ayrıca Almanya’da yüz binlerce çocuk ve genç de haftalar sonra okul hayatına döndü. Bazı eyaletlerde ilkokul son sınıfta olan ya da gelecek yıl lise bitirme sınavına girecek olan öğrenciler dersbaşı yaptı. Portekiz’de toplu taşıma araçlarında maske veya vizör takmayan herkesin 350 euroya kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtilirken ülkede 6 haftadır kapalı olan kuaför salonları ve oto galeriler faaliyetlerine devam edebilecek.

KOMŞUDA MASKE ZORUNLULUĞU

Yunanistan’da toplu taşımada, asansörde, hastane, klinik ve doktor muayenehanelerinde maske takmak zorunlu hale geliyor. Kurala uymayan kişilere 150 euro ceza verilebilecek. Berber ve kuaförler, elektronik eşya satan mağazalar ve kitabevleri yeniden faaliyete geçebilecek. Vatandaşlar herhangi bir kısıtlama olmaksızın yeniden sokağa çıkabilecek ancak şehirlerarası seyahat yapılamayacak. Anakara ile adalar arasında seyahate de izin verilmiyor.

BELÇİKA’DA İLK AŞAMA BAŞLIYOR

Belçika’da üç aşamalı normalleşmenin ilk aşaması kapsamında, bazı iş yerlerinin açılmasına izin verilirken, bisiklete binmek ya da en çok üç kişiye kadar grup halinde yürüyüş serbest olacak. Otobüs ve tren seferlerinin artırılacağı ülkede, toplu taşıma araçlarında 12 yaş üstü için maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Manifatura ve tuhafiye dükkanlarının da faaliyete başlayacağı Belçika’da, maske satış ve dağıtımı yaygınlaştırılacak.

Dünya genelinde diğer ülkelerdeki normalleşme adımları ise şöyle:

- Tayland’da bazı iş yerlerinin ve parkların açılmasına izin verildi.

- Hong Kong’da kamu çalışanları işlerine geri dönerken, açık hava tesisler, kütüphaneler ve müzeler açılıyor.

- Avustralya’da da birçok eyalette izin verilen açık hava aktiviteleri artırıldı.

- Ürdün’de tüm ekonomik faaliyetlerin devam etmesine izin verildi.

- Tunus’ta kamu ve endüstri sektörlerinde çalışanların yarısı iş yerlerine geri dönüyor. Çalışanların maske takma zorunluluğu var.

- Mısır’da oteller kapasitenin yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yerli turistlere açıldı.

- İran’da virüs riskinin az olduğu bölgelerdeki camiler ibadete açılıyor.

- Avusturya’da yaklaşık 100 bin öğrenci ve bitirme sınıfları yeniden düzenli öğretime başlangıç yaptı.

- Macaristan’da insanlar en az 1,5 metre mesafeyi korumak üzere yeniden sokağa çıkabilecek. Şirketler tekrar açılacak, restoranlar da dışarıda hizmet vermek üzere faaliyete geçebilecek. Ancak bu kurallar başkent Budapeşte ve çevresi için geçerli değil.

- İzlanda’da liseler, üniversiteler, kuaförler, dişçiler ve diğer iş yerleri 6 haftalık aradan sonra yeniden açıldı.

- Vietnam’da 3 aydır kapalı okullar yeniden açılmaya başladı.

- Malezya’da alışveriş merkezi, toplu taşıma, giyim mağazası, meyve ve sebze pazarı, evcil hayvan dükkanı, kuru temizleme, araç bakım ve onarım dükkanı ve spor salonu gibi işletmeler dün sabah saatlerinde kepenk açtı.

- Balkan ülkelerinde ise Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan’da kuaförler yeniden hizmet vermeye başladı, Slovenya’da cami ve mescitler ibadete açıldı, Sırbistan’da kafe ve restoranlar açıldı, şehirler arası ulaşım yeniden başladı.

Japonya’da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 569’a yükseldi
KORONAVİRÜS
Japonya’da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 569’a yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
DÜNYA
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Abone Ol Google News
YÖKten flaş kararlar

YÖK'ten flaş kararlar

​Baraj puanı düşürüldü, sınav süresi uzatıldı.
The New York Timesa ders

The New York Times'a ders

Altun'un mektubunu yayınlamak zorunda kaldılar.
İçişlerinden yeni genelge

İçişlerinden
yeni genelge

​Yirmi dört şehire giriş ve çıkışlar 19 Mayıs'a kadar kısıtlandı.
Yeni karar <br>sonrası ilk harita

Yeni karar
sonrası ilk harita

​Yedi ilde kısıtlama kalktı, 24 ilde devam ediyor.
İslam'ın en <br>büyük düşmanı

İslam'ın en
büyük düşmanı

​Gerçek Hayat'tan çok özel FETÖ sayısı
ENI ve Total<br>Kıbrıs'tan kaçtı

ENI ve Total
Kıbrıs'tan kaçtı

​Petrol fiyatları düşünce projeyi rafa kaldırdılar.

Kira ve faturalarımızı<br>devletin ödediği<br>iddiası yalan

Kira ve faturalarımızı
devletin ödediği
iddiası yalan

​Barselona ve Madrid'den iki Türk İspanya'yı anlattı...
LGS tarihinde bir ilk

LGS tarihinde bir ilk

Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek.
Gün geçtikçe iyileşiyoruz

Gün geçtikçe iyileşiyoruz

​Sağlık Bakanı Koca, son 24 saati açıkladı.
Normalleşme<br>planı açıklandı

Normalleşme
planı açıklandı

65 ve 20 yaş, berberler, AVM'ler ve illere giriş-çıkışlar...
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Kaçak villa belgelendi

Kaçak villa belgelendi

142 metrekarelik villayı 310 metrekareye çıkarmış.
'Hastadan haberim yoktu' dedi

'Hastadan haberim yoktu' dedi

​Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen kadın konuştu.
Rant yapıları yıkıldı

Rant yapıları yıkıldı

​Bakan Kurum "Ya siz yıkın ya da biz yıkacağız" demişti.
Çalışmalar 18 ay sürer

Çalışmalar 18 ay sürer

​Aşı üzerine araştırma yapan profesörden açıklama.
İtalya normalleşiyor

İtalya normalleşiyor

​Fabrikalarda üretim başladı, açık havada spor yapmak serbest.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.