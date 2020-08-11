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Koronavirüs Dünya Sağlık Örgütünden Rusyanın aşı açıklamasına ilk yorum
DÜNYA

Dünya Sağlık Örgütü'nden Rusya'nın aşı açıklamasına ilk yorum

Rusya'nın aşı açıklamasına DSÖ'den ilk yorum geldi. DSÖ, "Onay süreci konusunda Rusya otoriteleri ile yakın temas halindeyiz. Aşı süreci oldukça titiz bir şekilde gözden geçirilmeyi gerektiriyor" ifadelerine yer verdi

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dünya Sağlık Örgütü, Rusya'nın aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • DSÖ, "Onay süreci konusunda Rusya otoriteleri ile yakın temas halindeyiz. Aşı süreci oldukça titiz bir şekilde gözden geçirilmeyi gerektiriyor" dedi.

Rusya'dan büyük adım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından yapılan ve 2 aydan kısa süren insan denemelerinin ardından dünyanın ilk koronavirüs aşısına sağlık bakanlığının onay verdiğini ve tescillendiğini duyurdu.

  • Bu onay güvenlik ve etkinlik testleri devam ederken dahi toplu aşılamanın önünü açıyor.

Putin kısa sürede elde edilen aşının toplu üretimine geçileceğini de duyurdu.

Putin ayrıca kızının da aşılandığını açıkladı.

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