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Koronavirüs Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 27 milyonu geçti
DÜNYA

Dünyada koronavirüs bilançosu açıklandı

Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 27 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 27 milyonu aştı. En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke Hindistan, ABD, Brezilya, Rusya ve Kolombiya olarak sıralandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Dünyada Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği"Worldometer" internet sitesine göre, virüs bulaşan 27 milyon 1185 kişi iyileşti.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke şöyle sıralandı:

"Hindistan (5 milyon 718 bin 802), ABD (4 milyon 910 bin 328), Brezilya (4 milyon 295 bin 302), Rusya (988 bin 576) ve Kolombiya (766 bin 300)."

Türkiye'de de virüs bulaşan 287 bin 599 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 35 milyonu geçerken, 1 milyon 51 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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