Koronavirüs ECDCden Kovid-19un Kraken alt varyantı için uyarı
DÜNYA

ECDC'den Kovid-19'un 'Kraken' alt varyantı için uyarı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Kovid-19 hastalığına yol açan koronavirüsün ABD'de hızla yayılan "Kraken" alt varyantının Avrupa'da nispeten daha geç de olsa yaygın hale gelebileceğini bildirdi. Yeni alt varyantın ABD'de yakında hakim konuma geleceği, Avrupa'yı ise nispeten geç etkileyebileceği bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ECDCden Kovid-19un Kraken alt varyantı için uyarı
Arşiv

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı ECDC'nin Kovid-19 salgınıyla ilgili son değerlendirmesinde, "Kraken" adı verilen XBB.1.5 alt varyant hakkında bilgiler yer aldı.

ABD'deki varyantlar arasında Kraken'in payının yüzde 40 olduğunu, bir hafta içinde hakim varyant haline geleceği belirtilen değerlendirmede, bu alt varyantın BA.1'den sonra büyüme hızı bakımından ikinci sırada olduğu kaydedildi.

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Bir milyondan fazla insan ölebilir
KORONAVİRÜS
DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Bir milyondan fazla insan ölebilir

ECDC değerlendirmesinde, "Bu varyantın AB içinde Kovid-19 vakalarının artışına etki etme ihtimali bulunuyor. Ancak bu artış gelecek ay içinde olmayacaktır çünkü varyant AB ülkelerinde şu an için çok düşük seviyelerde görülüyor." denildi.

Kraken'in yol açtığı Kovid-19 vakaları Avrupa'da Danimarka, Fransa, Avusturya, Hollanda, Almanya,İtalya, İspanya, İsveç, İzlanda, Belçika, Çekya, Portekiz ve İrlanda'da az sayıda tespit edildi.

ABD'deki Kraken vakalarıyla ilgili veriler XBB.1.5'in hızla yayıldığını, vaka sayılarının 9 günde ikiye katlandığını gösteriyor.

Koronavirüs gerçeğini yıllar sonra açıkladı: Wuhan'da çalışan bilim insanından itiraf gibi sözler
HAYAT
Koronavirüs gerçeğini yıllar sonra açıkladı: Wuhan'da çalışan bilim insanından itiraf gibi sözler
Turkey değil Türkiye

Turkey değil Türkiye

​ABD öğrendi tüm dünya öğrenecek.
Pik dönemdeyiz

'Pik dönemdeyiz'

Bakan Dönmez'den 'Karadeniz gazı' açıklaması.
Altılı masada kim hangi bakanlığı istiyor? Fatih Portakal kulis bilgi diyerek anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Kişi başı 250 bin liraya kadar kredi verilecek.

Kule ile pilot arasındaki konuşma ortaya çıktı.

Çalışmalar havadan görüntülendi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yeniden ibadete açıldı.

​Dünya'daki tüm felaketlerin yüzde 74,4'ü burada yaşandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.