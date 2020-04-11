Ekmek dağıtımında sorun yaşanmadı

İçişleri Bakanlığı'nın dün açıkladığı 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Balcı yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara fırın çalışanları tarafından ekmek dağıtımı başlatılmıştı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, fırın çalışanları ve vatandaşlara, ekmek dağıtımı sırasında gösterdikleri uyum için teşekkür etti.

FOTOĞRAF 20 Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı başladı. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerlerinin açık olacağı ve halka hizmet vereceği ifade edildi. Dağıtımının evlere yapılacağı öğrenilen ekmek için fırıncılar sabaha kadar çalıştı. Pişirilen ekmekler dağıtım için hazırlandı. Fırıncılar ve Vefa Sosyal Destek grubu ekipleri ekmekleri vatandaşın ayağına kadar götürdü. Sorunsuz şekilde ilerleyen dağıtım sürecinde, sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, sokağa çıkma yasağı sürecinde fırınların çalışacağını belirterek, Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak ifadelerini kullanmıştı. İçişleri Bakanlığı' ise Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacaktır açıklamasını yapmıştı. Vatandaş ekmeksiz kalmadı: Kapı kapı dolaşıp dağıttılar Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, vatandaşlara fırın çalışanları tarafından ekmek dağıtımı başladı. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı olan illerde ekmek dağıtımının başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla başladığını duyurdu. Sosyal mesafeye uyularak yapılan dağıtımlarda kimi vatandaşa kapıdan, kimisine de sarkıtılan sepetlerle ekmek verildi. BiP'te paylaş

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Sokağa çıkma yasağı uygulanan 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta bugün saat 16.00 itibarıyla ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Fırınlarımızın hem satış yerlerinde hem de araçlarıyla mahalle mahalle yaptıkları dağıtımların intizamlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olması ve illerimizdeki vefa sosyal destek gruplarının katkılarıyla süreç olumlu bir şekilde sürdürülmüştür."

Balcı, bir ve beraber hareket etme çabalarının yarın da aynı hassasiyetle sürdürüleceğine inandığını ifade etti.