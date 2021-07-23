Endişelendiren tablo: Son bir ayda vaka sayıları 3 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

Bakan Koca’nın 10-16 Temmuz 2021 tarihleri arasını kapsayan paylaşımında Mersin’de yüz binde 61.88, Adana’da 20.29, Osmaniye’de 17.51, Hatay’da 12.71, Kahramanmaraş’ta ise 12.20 olarak açıklandı.

Bakan Koca’nın 19-25 Haziran tarihleri arasında yaptığı vaka haritası paylaşımında ise vaka artışının Mersin’de yüz binde 18.30, Adana’da 9.61, Osmaniye’de 4.92, Hatay’da 6.99, Kahramanmaraş’ta ise 14.55 olduğu görüldü.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 22 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 10 bine dayandı

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız. pic.twitter.com/IoOSIR3VRc REKLAM July 22, 2021

GÜNDEM Nüfusu 6 milyona ulaşan Muğla’da vaka sayısında yüzde 100 artış